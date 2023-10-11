Ракети AIM-9 та снаряди для HIMARS: Ллойд Остін повідомив про пакет допомоги у розмірі $200 млн

Міністр оборони США підтвердив, що Україна отримуватиме військову допомогу "зараз і в довготривалій перспективі". Ознака цього — новий пакет від Пентагону, у який увійшли різні види снарядів та ракет.

Президент України Володимир Зеленський 10 жовтня прибув з неочікуваним візитом до Бельгії. У Брюсселі 11 жовтня почалось чергове засідання Контактної групи "Рамштайн" міністрів оборони країн, які увійшли до антиросійської коаліції. Під час засідання стало відомо про вміст нового пакету допомоги, який Україна отримає від США. Про це ішлось в трансляції події на сторінці Facebook президента України.

Міністр оборони США Ллойд Остін бере особисту участь у нараді "Рамштайн", свідчить відео, опубліковане у Facebook Зеленського. Під час вітальної заяви американець заявив, що США і далі буде підтримувати Україну, щоб зупинити агресію путінської Росії. Також ішлось про підтримку Ізраїля.

"Зібравши нашу Контактну групу знову, ми нагадуємо світу про наші зобов'язання підтримувати Україну зараз і в довготривалій перспективі", — сказав Остін.

Остін коротко розповів деталі нового пакету допомоги від США. Загальний обсяг допомоги — 200 млн дол. До списку увійшло наступне військове спорядження:

авіаракети AIM-9 Sidewinder класу "повітря – повітря" ближнього радіуса дії (вартість одиниці — від 200 тис. до 300 тис. дол.);

снаряди для HIMARS;

протитанкові ракети TOW;

артилерійські снаряди калібру 155-мм та 105-мм.

На сайті Пентагону поки що не оприлюднено офіційний та повний список того, що США надішлють в Україну найближчим часом.

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Зазначимо, 10 жовтня президенту України Володимир Зеленський відвідав з офіційним візитом Румунію, де обговорив питання експорту українського зерна та тренування пілотів на винищувачах F-16.

11 жовтня стало відомо про неочікуваний візит президента до Брюсселя. Політик прибув до Бельгії відразу після візиту до Румунії, має намір домовитись з урядом цієї країни щодо постачання Україні бойових літаків. У Брюсселі політик завітав до штаб-квартири НАТО та зустрівся з Генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу Єнсом Столтенбергом.

Раніше США підтвердили, що у них вистачить можливостей на підтримку обох країн, які опинились під атакою терористів — і України, і Ізраїлю. Зокрема, ЗМІ повідомляли про плани американського уряду виділити допомогу в одному пакеті. При чому Україна має шанс отримати 50-100 млрд дол., яких може вистачити на 2024 і навіть на 2025 рр.

Між тим кількома днями раніше в Конгресі США заблокували виділення Україні 300 млн дол. і у відставку пішов спікер Палати представників — республіканець, який підтримував боротьбу українського народу.

Нагадуємо, міністр оборони України Рустем Умєров мав телефонну розмову зі своїм бельгійським колегою. З його слів, вони мали "продуктивну бесіду" щодо літаків F-16. Тим часом експерти пояснили, чим саме цей літак допоможе Україні: найперше, зможе перехоплювати крилаті ракети, якими РФ б'є по українській інфраструктурі.