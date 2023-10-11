У звільненому селі на Харківщині чоловіки підірвалися на міні: вони загинули, — ОВА (фото)

За даними рятувальників, трагедія сталася у полі між селами Леб’яже та Гракове. Внаслідок вибуху чоловіки віком близько 35 років загинули на місці.

У середу 11 жовтня у полі біля села Гракове Чугуївського району Харківської області двоє чоловіків підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram.

Він зазначив, що в Харківській області цивільне населення продовжує потерпати від ворожих мін та нерозірваних боєприпасів.

"У полі біля с. Гракове Чугуївського району на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє молодих чоловіків", — сказав Олег Синєгубов.

Голова ОВА наголосив, що обидва чоловіки загинули від отриманих травм. Він додав, що наразі на місці події працюють екстрені служби.

У пресслужбі ДСНС розповіли, що два жителі села Леб’яже віком близько 35 років підірвалися на протипіхотній російській міні.

"11 жовтня стало відомо про черговий нещасний випадок, що стався у полі між селами Леб’яже та Гракове Чугуївського району", — йшлося в повідомленні.

Повідомили, що попередньо це була російська міна ОЗМ-72.

У ДСНС закликали мешканців деокупованих територій не виходити в поля, ліси, лісополоси та водойми. Крім цього, не варто з'їжджати з доріг на узбіччя. Натомість потрібно пересуватися лише твердими поверхнями, а при виявленні підозрілих предметів — не можна підходити та чіпати їх.

Місце інциденту Російська міна

Деокупація села Гракове в Харківській області: що відомо

7 вересня 2022 року Збройні сили України звільнили село Гракове Чугуївського району Харківської області. У ЗМІ розповіли, що під час окупації в селі відбувалися вбивства цивільних, тортури, деяких людей відправляли до катівень або "на підвал" — у будівлю сільської ради. Окупанти залишили тисячі вибухонебезпечних предметів у Граковому. За інформацією фахівців, село могли замінувати дистанційно. Зокрема, з деяких домоволодінь сапери забирали 50, 100 чи й 200 "пелюсток".

Нагадаємо, 9 червня у Чернігівській області загинув співробітник поліції Олексій Жовтик. Його автомобіль підірвався на міні, правоохоронець загинув на місці. Крім цього, ще один поліцейський отримав травми.

2 травня стало відомо про те, що 38-річний сапер підірвався на вибухівці під час розмінування в Херсонській області. В результаті детонування міни сапер отримав тяжкі поранення — він втратив частину правої ноги та отримав осколкові поранення обличчя.