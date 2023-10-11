"Розстріляють і тебе": в міністерстві Туреччини про заклик прем'єра Ізраїлю атакувати Газу

Прем'єр-міністр Ізраїлю закликав "продовжувати щосили" атакувати Сектор Гази. "Ти помреш", – прокоментував відео заступник міністра освіти Туреччини.

Заступник міністра освіти Туреччини Назіф Йилмаз відповів на допис прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу в X (Twitter), написавши, що він також помре.

Відомо, що 10 жовтня Нетаньягу опублікував відео, на якому ізраїльська армія атакує Сектор Гази.

"Продовжуйте щосили", — підписав кадри премʼєр Ізраїлю.

Високопосадовець Туреччини не залишив поза увагою це відео.

"Якось вони і тебе розстріляють. Ти помреш…" — написав турецький політик, зробивши рипост допису.

ХАМАС атакували ЦАХАЛ: що відомо

7 жовтня ХАМАС атакував Ізраїль із території Сектору Гази. Зокрема, було випущено понад дві тисячі ракет, після яких бойовики розпочали вторгнення до країни. ЦАХАЛ оголосив воєнний стан та розпочав операцію "Залізні мечі". 8 жовтня Ізраїль офіційно оголосив про війну та увів в дію "пункт 40 Алеф", який не застосовувався з 1973 року.

Також 8 жовтня у пресслужбі офісу прем'єр-міністра Ізраїлю заявили, що понад сто ізраїльтян були викрадені бойовиками ХАМАС. Тоді як ще понад 600 людей було вбито, а дві тисячі — поранено.

Вранці 9 жовтня стало відомо, що Армія оборони Ізраїлю продовжила завдавати ударів по Сектору Гази. За повідомленням ЗМІ, було уражено командні пункти ХАМАС, будівлю, у якій проживали бойовики, командний центр, "оперативне майно" та актив, який використовувався для розвідки.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу ввечері 9 жовтня у зв'язку з атаками збройного крила ХАМАС "Бригад Іззаддіна аль-Кассама" виступив зі зверненням до нації. Він наголосив, що авіаудари по позиціях бойовиків ХАМАС у Секторі Газа були тільки початком.