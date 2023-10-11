До 2026 року: у Міноборони планують навчити всіх українських військових англійської мови

За словами заступника начальника Генштабу Володимира Коваля, в оборонному відомстві вже почали працювати над тим, щоб у кожного з бійців була можливість освоїти іноземну мову.

До 2026 року кожен український військовослужбовець має вільно розмовляти англійською мовою. Робота над цим уже почалася. Про це заявив заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-майор Володимир Коваль під час брифінгу 11 жовтня.

За його словами, Міністерство оборони України робить усе можливе, щоб реалізувати проєкт і дати можливість українським бійцям вільно володіти іноземною мовою.

"Напрацьовано низку практичних проєктів. Зараз ми їх апробуємо і маємо визначити нову модель для того, щоб до 2026 року кожен військовослужбовець ЗСУ вільно розмовляв англійською мовою", — заявив Володимир Коваль.

Одним із пріоритетів сьогодні є перехід на викладання у військових вищих навчальних закладах англійською мовою. Наразі в них до викладання залучають найкращих військових практиків, а також науковців.

Вони допомагають підготувати офіцерів-операторів до ситуаційної обізнаності. Це відбувається в рамках переходу українських військовослужбовців на стандарти НАТО.

До слова, 28 червня президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт №9432 про застосування англійської мови в Україні. Документ передбачає, що англійська стає мовою міжнародного спілкування в Україні.

8 жовтня повідомлялося, що було проведено соцопитування, яке показало, наскільки добре українці знають англійську мову. Результати соціологічного дослідження центру Разумкова засвідчили, що вільно розмовляють англійською трохи більше 1% українців, а майже половина громадян зовсім не знають мови.