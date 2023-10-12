Почалася пожежа, є постраждалі: ППО РФ збила дрон біля Бєлгорода, — губернатор (відео)

Губернатор В'ячеслав Гладков повідомив, що постраждали чоловік і жінка, яких довелося доправити в лікарню. Ще двоє людей можуть перебувати під завалами.

Увечері 11 жовтня в Бєлгородській області РФ система ППО збила безпілотник, унаслідок чого почалася пожежа і постраждали двоє людей. Про це повідомив губернатор області В'ячеслав Гладков у себе в Telegram.

За його словами, дрон був збитий на підльоті до Бєлгорода.

"Унаслідок падіння уламків сталося загоряння приватного житлового будинку. Є двоє постраждалих: чоловік і жінка. Бригадою швидкої їх доставляють до міської лікарні №2 міста Бєлгорода. Ще двоє людей, можливо, перебувають під завалами. Усі оперативні служби працюють на місці", — ідеться в повідомленні.

У Міноборони РФ звинуватили в атаці Україну, заявивши, що наліт було здійснено приблизно о 23:50 11 жовтня.

"Черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над територією Бєлгородської області", — заявили в міноборони країни-агресора.

Місцеві Telegram-канали поширюють відео та фото з місця події.

Нагадаємо, що чиновник НАТО повідомив, що армія РФ втратила майже 2000 офіцерів в Україні. За словами представника Північноатлантичного альянсу, основні втрати російської армії припадають на період від початку 2023 року, однак керівництво РФ готове й надалі йти на значні жертви.