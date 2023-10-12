Серед них 11 генералів: армія РФ втратила майже 2000 офіцерів в Україні, — чиновник НАТО

За словами представника Північноатлантичного альянсу, основні втрати російської армії припадають на період від початку 2023 року, однак керівництво РФ готове й надалі йти на значні жертви.

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Збройні сили Росії у війні проти України поплатилися життями своїх 1800 офіцерів, серед яких виявилося 11 генералів, розповів на полях зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО вищий чиновник альянсу, повідомляє "Суспільне".

З грудня 2022 року, зауважив він, РФ втратила майже 300 тисяч військовослужбовців — понад половину окупантів, посланих на російсько-українську війну. При цьому співрозмовник зазначив, що з квітня цього року кількість загиблих російських солдатів дещо зменшилася, оскільки ЗС РФ відмовилися від наступальних дій.

Він заявив, що більша частина втрат росіян припадає на період після грудня 2022 року, однак водночас РФ "продемонструвала готовність і далі йти на значні жертви".

"Путін більш за все на світі, як і раніше, упевнений, що Росія може завдати Україні військової поразки, принаймні, на сході, хоча, схоже, його генерали не завжди адекватно інформують його про реальний стан справ на місцях", — зазначив натовець.

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І додав, що Україна, на відміну від агресора, успішно повертає свої землі і робить це, ґрунтуючись на прекрасному знанні своєї території та погодних умов.

"Україна повертає території. Роблячи це методично, крок за кроком, поступово, і та зброя, яку ми їй надали, дозволила за останні три місяці деокупувати більше територій, ніж росіяни змогли захопити за вісім місяців під час осінньо-зимового наступу минулого року. Тож це дуже суттєво", — наголосив представник Північноатлантичного блоку.

Він підкреслив, що українські військові втрати значно менші, ніж російські.

"І я знаю, що країни — члени Альянсу продовжують тренувати українські війська для того, щоб вони могли якнайшвидше вступити в бій і спробувати вирішити ті проблеми, які викликають занепокоєння", — додав посадовець НАТО.

Він зауважив, що Росія насправді не має достатньої кількості боєприпасів, щоб здійснювати успішні наступальні дії.

"Незважаючи на мобілізацію оборонної промисловості, Російська Федерація, як і раніше, не відповідає вимогам воєнного часу. Для проведення навіть скромної операції Росії довелося б забезпечити значні поставки боєприпасів з інших країн, крім того, що вона отримує від Ірану. Тоді Путіну доведеться віддати наказ про мобілізацію призовників", — сказав співрозмовник.

Водночас він зазначив, що удари російських окупантів по об'єктах критичної інфраструктури в Україні триватимуть.

"Москва вважає, що це ефективна стратегія з ослаблення волі України до боротьби. Тому критично важливо, щоб Україна була в змозі підтримувати ефективну протиповітряну оборону", — заявив високопосадовець НАТО.

І підсумував: НАТО вбачає свою ключову допомогу в посиленні протиповітряної оборони України — її підтримка та розгортання, зокрема за допомогою систем Patriot.

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Нагадаємо, Фокус писав, що президент України Володимир Зеленський анонсував зимову битву з Росією. На думку президента, сильна ППО України не дасть змоги російським ракетам і дронам знищувати інфраструктуру і завадить атакам на сусідні країни.

Крім того, Фокус розповів про підсумки "Рамштайна", що пройшов 11 жовтня в Брюсселі.

9 жовтня стало відомо, що у США вирішили об'єднати два пакети допомоги, щоб забезпечити додаткове фінансування Ізраїлю, і повернути грошову допомогу Києву, проти якої раніше виступали деякі представники республіканців.

Раніше, 7 жовтня, Фокус повідомляв про те, що сенатор Кріс Ван Холлен розглядає можливість тристороннього обміну, в рамках якого Польща відправить в Україну свої зенітні ракетні комплекси Patriot, а натомість отримає від США системи "Залізний купол".