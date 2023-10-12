"Надзвичайно важливі": Україна може отримати більше ударних дронів Switchblade 600, — Newsweek

За словами журналістів, Switchblade 600 потрібні для ураження систем і техніки противника з важкою бронею. Таких безпілотників у Сил оборони буде більше.

Україна може отримати нову партію дронів-камікадзе Switchblade 600, за допомогою яких ЗСУ знищують російські танки. Про це пише видання Newsweek.

За словами журналістів, українські сили активно використовують як Switchblade 300, так і 600 моделі. Дронів першої версії куди більше, однак це скоро зміниться.

За словами віцепрезидента компанії-виробника AeroVironment Чарлі Діна, Switchblade 600 "надзвичайно важливі для оборони України".

Він розповів, що ЗСУ використовують ці БПЛА і їхня кількість у розпорядженні Сил оборони України збільшується.

Журналісти зв'язалися з Пентагоном, щоб отримати детальнішу інформацію, проте там відмовилися коментувати конкретні постачання. Офіційний представник Міноборони США Джефф Юргенсен сказав, що Вашингтон продовжить підтримувати Україну, щоб та могла захищатися від агресії з боку РФ.

У матеріалі йдеться, що Switchblade 600 потрібні для ураження систем противника, які оснащені важкою бронею.

Чарлі Дін сказав, що протягом усього польоту Switchblade оператор може ухвалювати рішення про маршрут. Ба більше, компанія AeroVironment уже вчиться на досвіді українських військових. Між компанією та українськими операторами Switchblade існує постійний зв'язок, а це значить, що конструкції дронів можуть бути поліпшені або скориговані протягом кількох тижнів.

Раніше повідомлялося, що у США хочуть спростити продаж зброї за кордон і в Україну. Пентагон хоче поліпшити координацію з союзниками і партнерами, а також із промисловістю. Для цього потрібно переробити критерії оцінки зброї.