Битва за Авдіївку: РФ за допомогою піхоти хоче домогтися хоч якогось успіху, — DeepState (мапа)

За словами експертів, за такої кількості залученої техніки та особового складу ворог у будь-якому разі матиме певні просування.

Авангард російського угруповання, яке наступає на Авдіївку, 11 жовтня зміг дістатися до села Сєверне. На околицях населеного пункту було помічено одну одиницю військової техніки та колону піхоти ворога. Про це повідомили на Telegram-каналі моніторингової спільноти DeepState.

"Судячи з кадрів, наявних у відкритому доступі, щонайменше 1 ОВТ ворога доїхала до околиць села. Також у цьому районі фіксується колона піхоти. Подальша доля обох — невідома", — йдеться в повідомленні.

Експерти зазначили, що за такої кількості залученої техніки та особового складу ворог у будь-якому разі матиме певні просування. Наразі ЗС РФ коштом переваги в живій силі намагаються досягти бодай якогось стратегічного успіху, однак поки що підстав для цього немає.

"Уже можна оцінити масштаб втрат техніки за ці два дні. Хоча це тільки частина", — зазначили аналітики, заявивши, що поки що незрозуміло, що відбувається біля села Первомайське.

У DeepState заявили, що битва за Авдіївку триває.

Битва за Авдіївку Фото: DeepStateMAP

Нагадаємо, що оглядачі DeepState повідомили, що 10 жовтня був одним із найважчих днів для українських військ в Авдіївці. Так, російські окупанти зробили спробу атакувати кількома колонами і десантом. Повідомляється, що ЗС РФ втратили колосальну кількість техніки і живої сили, хоч і змогли зайняти певні позиції. Окупанти рухалися колонами відразу з декількох наклеєних пунктів.