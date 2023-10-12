Земля не прихистила: оператори ССО застосували БПЛА та знищили росіян в траншеях (відео)

Маскування не допомогло російським загарбникам, а довгі траншеї не захистили від ударів із дронів.

Воїни 3-го полку Сил спеціального призначення використали безпілотники проти російських військ на Донеччині. Про це у Telegram опубліковані результати роботи.

На відео можна побачити, що загарбники намагаються ховатися в траншеях, які були викопані серед рослинності. Таке масування не допомогло окупантам. Згодом по їхнім позиціям завдавалися удари.

"Ні листя дерев, ні українська земля не прихистили російських терористів. Так буде з кожним!" – пояснили бійці.

Відео 18+

Оператори ССО з дронів знищили позиції ЗС РФ на Донеччині

Бійці ССО у війні з РФ

Оператори ССО 10 жовтня дронами ефективно ліквідували російську гармату біля Бахмута. Українські захисники спочатку провели аеророзвідку, а згодом атакували об’єкт, одночасно скинувши на нього кілька боєприпасів. Вони зафіксували ворожу гармату серед цивільних споруд. Згодом атакували об’єкт, одночасно скинувши на нього кілька боєприпасів. Уразили російську Д-30 з першої спроби.

Бійці ССО 4 жовтня уразили склад боєприпасів окупаційних військ на Донеччині. Після влучного удару українських бійців склад боєприпасів Збройних сил Російської Федерації ще довго не припиняв вибухати — в небо здіймався вогонь та густий дим.

23 червня Сили ССО зуміли ліквідувати 8 одиниць техніки військ РФ. Військові 73-го морського центру Сил спеціальних операцій знищили важливі цілі противника ударними дронами. У росіян буде менше машин, які транспортують гаубиці "Мста" і гармати "Гіацинт-Б".

Нагадаємо, 10 жовтня ЗСУ на Донеччині знищили колону техніки ЗС РФ разом з екіпажами. Окупанти вдалися до штурму, а щоб він успішно пройшов, спочатку використали інженерну машину з розміновування.