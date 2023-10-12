"Величезна проблема для України": Буданов розповів про стан здоров'я Кадирова та Пригожина

Очільник ГУР сумнівається в тому, что "кухар Путіна" загинув в авіакатастрофі. Буданов також зауважив, що чеченський політик Рамзан Кадиров дійсно важко хворів, однак одужав.

У серпні 2023 року підірвався літак, в якому летів власник ПВК "Вагнер" та екскухар президента Росії Євген Пригожин. Через два місяці після інциденту є сумніви, чи він дійсно перебував на борту літака. У вересні прогнозували смерть від хронічної хвороби нирок очільника Республіки Чечня Рамзана Кадирова. Голова ГУР МОУ Кирило Буданов пояснив, який стан здоров'я в кожного з цих прибічників політики Кремля. Про це ідеться в інтерв'ю для порталу "Українська правда".

Буданов повідомив деякі деталі щодо долі Пригожина та Кадирова: хто з них живий, а хто ні. Точно живий — Кадиров. Також розповів про наслідки для війни в Україні смерті одного з цих чоловіків.

Чи помер Пригожин — оцінки Буданова

На думку очільника ГУР Міноборони, точно не ясно, чи Пригожин дійсно загинув 23 серпня 2023 року. Зокрема, немає жодного факту, який би підтвердив повідомлення російської влади про його смерть.

"Я не знаю, загинув він чи не загинув", — визнав Буданов.

Однак "смерть" Пригожина все ж має суттєвий вплив на війну в Україні. Зокрема найманці ПВК "Вагнер" масово пішли з лінії фронту і повертаються одиницями, уклавши попередньо контракти з Міноборони РФ та Росгвардією. Подібна ситуація впливає на можливості українського спротиву:

"Це насправді була величезна проблема для України. Хто б що там не казав, але вони вміли воювати".

Очільник української розвідки також прокоментував, чи були контакти з Пригожиним, коли він вчиняв заколот у червні 2023 року. Лаконічно відповів, що "не певен, що зможу надати відповіді на подібні питання".

Буданов про Кадирова

Кадиров, на противагу Пригожина, на 100% живий, але дійсно має проблеми зі здоров'ям, впевнений Буданов. Очільник Чечні хворів у вересні, однак одужав: "Це теж треба визнати, подобається нам це чи не подобається".

Зазначимо, російська влада підтвердила смерть Пригожина за кілька днів після падіння бізнес-джета, в якому він зазвичай літав. Заявили, начебто провели генетичну експертизу і впевнені, що він був на борту. Між тим політолог Валерій Соловей впевнений, що ексвласник ПВК "Вагнер" живий і перебуває десь у Африці, Азії або Південній Америці. Тим часом Слідчий комітет РФ досі не оприлюднив версії, що сталось на борту літака. Натомість Путін має своє пояснення: стверджує, що в тілах загиблих виявили уламки вибухових пристроїв.

Кадиров після своєї можливої смерті записав кілька відео, які начебто мали підтвердити, що з ним усе в порядку. Через місяць після "смерті" він активно коментує суспільно важливі питання. Наприклад, засудив удари Ізраїлю по терористах Сектору Гази та розкритикував Генсека СРСР Йосипа Сталіна за виселення чеченців.

Нагадуємо, Кирило Буданов раніше розповів про спецоперації ГУР на Запорізькій АЕС. З його слів, розвідники провели три спроби звільнити станцію, але жодна не вдалась. Після цього з'явилась заява речниці МЗС РФ Марії Захарової: стверджує, що такі дії України мають стати "холодним душем".