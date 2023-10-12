ЗСУ ліквідували 990 окупантів та відбили ворожі атаки в районах Авдіївки й Мар'їнки (карта)

За даними командування, ЗС РФ впродовж доби втратили понад 165 одиниць техніки, серед якої танки, бойові броньовані машини та артилерійські системи.

Військові РФ продовжують зазнавати втрат на війні в Україні. Лише за останню добу українські захисники ліквідували 990 окупантів. Про це 12 жовтня повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

У Генштабі наголошують, що це орієнтовні цифри, адже точну статистику вести важко через інтенсивність боїв. Величезних втрат ворог зазнає й у техніці.

Втрати росіян у війні станом на 12 жовтня

особового складу – 284890 (+990) осіб;

танків – 4905 (+42) одиниці;

бойових броньованих машин – 9264 (+44);

артилерійських систем – 6763 (+32);

РСЗВ – 811 (+2);

засоби ППО – 545 (+0);

літаків – 316 (+0);

гелікоптерів – 316 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5247 (+21);

крилаті ракети – 1531 (+1);

кораблі/катери – 20 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 9170 (+25);

спеціальна техніка – 966 (+1).

Яка ситуація на фронті: деталі

Військові України продовжують ведення оборони на сході та півдні країни, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

"В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін", – йдеться у повідомленні.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 10 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

Куп'янський напрямок на карті DeepState

На Лиманському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ противника в районах Макіївки Луганської області та Торського і Серебрянського лісництва Донецької області.

"Тут наші захисники відбили понад 15 атак ворога", – додають у Генштабі.

На Бахмутському напрямку українські оборонці відбили атаки противника в районі населеного пункту Андріївка Донецької області.

В той же час, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, мали успіх в районах східніше Кліщіївки та східніше Андріївки Донецької області.

За даними Генштабу, на Авдіївському напрямку українські військові відбили понад 10 атак ворога в районі Авдіївки та ще 10 атак східніше Степового, південно-східніше Сєверного та південніше Первомайського Донецької області.

Авдіївський відтинок на карті DeepState

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби Сили оборони успішно відбили понад 10 атак ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.

Мар"їнський напрямок на карті DeepState

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах південніше Золотої Ниви та південно-східніше Вугледара Донецької області.

"На Запорізькому напрямку наші захисники стримують ворога в районі населеного пункту Вербове Запорізької області", – наголошують в Генштабі.

На Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади та успішно уражають тили противника.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Покращили тактичне положення в районі західніше Роботиного Запорізької області.

"Наші воїни завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога", – зазначають у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 12 жовтня сили ППО України знищили 28 дронів-камікадзе Shahed, які були запущені ЗС РФ.