"Ключова роль": затримка допомоги від США може зупинити наступ України, — FT

За словами журналістів, адміністрація Джо Байдена пообіцяла підтримувати Київ стільки, скільки буде потрібно. А ситуацією з уповільненням поставок можуть скористатися ЗС РФ.

Навіть короткочасне припинення підтримки з боку Сполучених Штатів може призупинити просування України і надати російським військам шанс відновити свої боєздатні позиції. Про це повідомляє видання Financial Times.

"На думку аналітиків, навіть тимчасова пауза в наданні підтримки може за кілька тижнів почати впливати на військову стратегію і тактику Києва, потенційно зупинивши контрнаступ України, зменшивши тиск на російські війська і надавши їм можливість відновити свою боєздатність", — йдеться в повідомленні.

Як зазначає FT, поява Володимира Зеленського на засіданні НАТО в середу з проханням про додаткову поставку озброєнь для України підкреслила занепокоєння Києва у зв'язку зі зменшенням підтримки союзників, спричиненої опозицією республіканців у Вашингтоні та фокусуванням уваги на конфлікті між Ізраїлем і ХАМАСом.

Сполучені Штати зіграли "ключову роль" в оперативному постачанні Україні сучасного озброєння, включно з артилерійськими боєприпасами і системами протиповітряної оборони.

Водночас видання зазначає, що адміністрація Джо Байдена пообіцяла надавати Києву підтримку в тому обсязі, який буде необхідний. Очікується, що широка двопартійна підтримка, за винятком невеликої, але впливової групи опонентів у Конгресі, зрештою прискорить надання допомоги.

Але навіть кілька тижнів затримки можуть вплинути на контрнаступ, як вважає FT.

Нагадаємо, що США відправляють у Середземне море другий авіаносець. Остаточне рішення про підхід до узбережжя Ізраїлю Білий дім поки не ухвалив, але судно рухається в тому напрямку, сказав речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Крім того, глава Міноборони США Ллойд Остін заявив, що Вашингтон очолить "коаліцію можливостей" з підготовки українських ВПС. Данія і Нідерланди візьмуть на себе підготовку пілотів для винищувачів F-16, переданих Україні.