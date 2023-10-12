В Ізраїлі загинули семеро українців, ще девʼятьох вважають зниклими безвісти, — МЗС (відео)

Представник дипломатичної установи Олег Ніколенко зазначив, що окрім сімох загиблих, ще дев’ять громадян України дістали різні поранення.

Зросла кількість українців, що загинули внаслідок вторгнення бойовиків ХАМАС на територію Ізраїлю. Відомо вже про сімох жертв. Про це повідомляє речник МЗС Україні Олег Ніколенко в коментарі "Українській правді".

"Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до семи людей", – йдеться у повідомленні.

За словами Ніколенка, консули встановили їхні особисті дані, підтримують зв'язок із родичами та вживають заходів задля репатріації тіл. Також він повідомив, що дев’ять громадян отримали поранення різного ступеню тяжкості. Ще дев’ять українців вважаються зниклими безвісти.

"Українське посольство взаємодіє із ізраїльськими службами безпеки в контексті пошуку зниклих", – наголосив речник МЗС.

Ніколенко також розповів, що понад тисяча українців звернулися за допомогою у виїзді з Ізраїлю. За його словами, на 14 жовтня заплановано перший евакуаційний рейс до Румунії.

Окрім того близько 200 українців заявили про бажання евакуюватися із Сектора Гази, проте через відсутність безпеки виїзд наразі неможливий.

ХАМАС атакували Ізраїль: що відомо

7 жовтня ХАМАС атакував Ізраїль із території Сектору Гази. Зокрема, було випущено понад дві тисячі ракет, після яких бойовики розпочали вторгнення до країни. ЦАХАЛ оголосив воєнний стан та розпочав операцію "Залізні мечі". 8 жовтня Ізраїль офіційно оголосив про війну та увів в дію "пункт 40 Алеф", який не застосовувався з 1973 року.

Також 8 жовтня у пресслужбі офісу прем'єр-міністра Ізраїлю заявили, що понад сто ізраїльтян були викрадені бойовиками ХАМАС. Тоді як ще понад 600 людей було вбито, а дві тисячі — поранено.

Вранці 9 жовтня стало відомо, що Армія оборони Ізраїлю продовжила завдавати ударів по Сектору Гази. За повідомленням ЗМІ, було уражено командні пункти ХАМАС, будівлю, у якій проживали бойовики, командний центр, "оперативне майно" та актив, який використовувався для розвідки.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу ввечері 9 жовтня у зв'язку з атаками збройного крила ХАМАС "Бригад Іззаддіна аль-Кассама" виступив зі зверненням до нації. Він наголосив, що авіаудари по позиціях бойовиків ХАМАС у Секторі Газа були тільки початком.

Нагадаємо, що міністр оборони Ізраїлю пообіцяв перетворити Газу на "наметове містечко": готується масштабна наземна операція.

Також повідомлялося, що терористи ХАМАС убили в Ізраїлі активістів, які підтримують Палестину.