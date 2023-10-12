Військовий з Кривого Рогу застрелив свого побратима на Херсонщині: подробиці

Чоловік перебував на службі і почув постріли збоку позицій ЗС РФ, тож схопив автомат і почав відстрілюватися.

Бійця з Кривого Рогу судили за вбивство побратима. Він отримав два роки в дисціплінарному батальйоні. Про це йдеться в реєстрі судових рішень.

Подія сталася 19 серпня 2022 року на Херсонщині. Українські бійці перебували в одному з населених пунктів, коли почали лунати постріли з позицій ЗС РФ. Криворіжець схопив свій автомат АКС-74 і почав стріляти у бік ворога, не переконавшись, що не зачепить своїх.

Він здійснив з десяток пострілів і ненавмисно влучив у свого ж товариша по службі. Від важкого поранення в голову той помер на місці.

"Таким чином солдат своїми умисними та протиправними діями вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 414 КК України, а саме порушення правил поводження зі зброєю, що заподіяло смерть потерпілого", — йдеться у вироку суду.

Свою вину обвинувачений визнав повністю.

Криворіжця визнали винним і покарали двома роками позбавлення волі, але замінили їх на тримання у дисциплінарному батальйоні строком у 2 роки. Крім того, обвинувачений заплатить 3398 гривень за проведення судової експертизи зброї.

Нагадаємо, що в Києві військовослужбовець під час конфлікту з автомата розстріляв двох товаришів по службі. Після скоєного військовослужбовець намагався втекти, але за 2 години його затримали правоохоронці.

Раніше повідомлялося, що у спецпрокуратурі розкрили деталі вбивства військових у Києві. За версією слідства, п'яні посиденьки в компанії товаришів по службі закінчилися бійкою. Військовий схопив автомат Калашникова й розстріляв двох чоловіків.