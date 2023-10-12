З параду на фронт: українські бійці показали рідкісну машину БМП-1ТС на передовій (відео)

Українська бойова машина піхоти, на думку західних оглядачів, є результатом модернізації старої БМП-1. Техніка оснащена системою зв'язку Motorola DM-4601, тепловізором, лазерним далекоміром, а також вітчизняною системою управління вогнем "СИНТЕЗ".

Українська 5-та штурмова бригада розгорнула на полі бою деяку кількість бойових машин піхоти БМП-1ТС. Уперше ці машини були представлені на військовому параді в Києві 2021 року, тепер же машини вирушили на передову. Відео колони української техніки за участю БМП-1ТС було опубліковано на каналі Military Land 10 жовтня.

"Колона бойових машин піхоти БМП-1ТС української 5-ї штурмової бригади", — коротко йдеться в коментарі під відео.

Як розповіли оглядачі Army Recognition, ці бойові машини є результатом співпраці київської науково-виробничої компанії "Техімпекс" і Житомирського бронетанкового заводу. Станом на 2021 рік на озброєнні України перебувало близько десятка БМП-1ТС.

Особливості бронемашини

Машина БМП-1ТС — результат модернізації, спрямованої на розширення можливостей БМП-1 і наближення її бойових можливостей до російської БМП-2М "Бережок".

Однією з особливостей модернізації БМП-1ТС є встановлення нової одномісної башти, що отримала назву "Спис". За розміром вона аналогічна оригінальній башті БМП-1, але дозволяє встановлювати різноманітне озброєння.

Основне озброєння — 30-мм автоматична гармата ЗТМ-1 — український варіант російської гармати 2А72, що має в боєкомплекті 300 снарядів і служить основною протипіхотною зброєю. Крім того, на техніці встановлено 30-мм автоматичний гранатомет КБА-117, створений на базі російського 30-мм гранатомета АГС-17, який вміщує загалом 116 гранат.

Також українська машина оснащена протитанковим керованим ракетним комплексом (ПТРК) "Бар'єр", що має по одній пусковій установці з кожного боку башти і здатний нести чотири 130-мм ракети Р-2 з лазерним наведенням. У башті також встановлено 7,62-мм кулемет ПКТ з 2100 патронами та димові гранати для прикриття і захисту.

У БМП-1ТС модернізовано системою зв'язку Motorola DM-4601, також є оптико-електронний модуль "Кажан-3К15", тепловізор і лазерний далекомір.

Система управління вогнем — "СИНТЕЗ" з цифровим електромеханічним двоплощинним стабілізатором озброєння. Система дає можливість точно вести вогонь по противнику, що підвищує загальну ефективність БМП.

На думку експертів, при створенні БМП-1ТС велику увагу було приділено захисту екіпажу. Башта має нову зварену конструкцію з броньових листів різної товщини, що включає похилий лобовий лист з великою амбразурою. Машина має 3-й рівень броні за стандартами STANAG 4569, тобто витримує попадання 7,62-мм бронебійної гвинтівкової кулі під будь-яким кутом. Для посилення захисту з боків машини, особливо в місцях водія і командира, встановлено невеликі додаткові броньові екрани.

Раніше повідомлялося, що російські сухопутні сили зацікавилися новою бойовою машиною піхоти "Манул" через досвід ведення бойових дій в Україні. Особливість машини полягає в тому, що в ній двигун встановлено спереду, а також змінено вхід для десантування.