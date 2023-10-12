Сили оборони України тримають свої позиції в Авдіївці – Зеленський (фото)

Керівник держави зазначив, що саме завдяки сміливості українських солдатів вдається стримувати ворога і варто пам'ятати про це.

Українські військові утримують свої позиції в Авдіївці Донецької області, де останнім днями російські загарбники влаштовують масовані штурми. Про це у Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що наразі бійці успішно відбивають наступи. Керівник держави оцінив українську сміливість і єдність. З його слів, саме ці фактори визначають, як завершиться ця війна.

"Авдіївка. Тримаємо позиції", – заявив Зеленський.

Битва біля Авдіївки – наступ військ РФ

10 жовтня російські війська розпочали наступ із застування великої кількості техніки та піхоти на ділянці фронту в районі Авдіївки. Поблизу Водяного, куди підрозділи загарбників пробиралися, щоб потім штурмувати місто, вони втратили техніку прямо на мосту.

Бійці 53 бригади ЗСУ повідомили подробиці боїв із ворогом на Донеччині. Захисники дістали до російського танка, який прямував у напрямку Авдіївки. Бронемашину знищили посеред поля, влучивши з ПЗРК.

Генштаб ЗСУ 11 жовтня повідомив, що за добу українські захисники знищили майже 200 одиниць техніки ЗС РФ. Окупанти пішли в штурм трьома батальйонами за підтримки танків та бронемашин біля Авдіївки. ЗСУ відбили ворожі атаки та запобігли втраті своїх ліній і позицій.

Нагадаємо, 11 жовтня аналітики ISW повідомили, що росіяни почали наступ на Авдіївку, щоб відтягнути ЗСУ від Роботиного, де в українських військ склалися умови для прориву . Зі слів американських оглядачів, окупанти розгорнули нерегулярні сили вздовж лінії фронту. Йдеться про елементи 1-го армійського корпусу так званої "ДНР", а також добровольчі формування.