"Геноцид" Т-72, БМП та артилерії: оновлені дані втрати російських військ за даними Oryx

Окупанти в ході боїв втратили понад 10 танків, майже 30 одиниць легкоброньованої техніки та ціннісне обладнання. В ЗСУ серед втрат була німецька БМП Marder.

Російські війська продовжують втрачати танки, БМП, артилерію та інші види озброєння. Про це повідомляє аналітик Якуб Яновський, який веде список втрат ЗС РФ та ЗСУ на основі фото чи відео доказів.

Варто зазначити, що у список потрапляє техніка за різний часовий період, тому вони не відображають втрат на полі бою в момент оновлення.

Українські війська в межах контрбатарейної боротьби знищили одну реактивну систему "Ураган" калібру 220-мм та 7 артилерійських установок: Д-30, "Гіацинт-Б", "Нона", "Мста-С" та інші. Всі вони були саме знищені, а не пошкоджені чи затрофеєні. Також ЗСУ атакували станцію радіоелектронної боротьби "Житель" й заряджаючу машину для ЗРК "Тор-М1".

Серед втрат танків найбільше у ворога було втрачено саме Т-72:

3 Т-72Б — два знищено, один пошкоджено;

3 Т-72 невстановленої модифікації — знищено;

2 Т-72Б3 — знищено та пошкоджено;

1 Т-72Б зр. 2022 року — пошкоджено та покинуто;

1 Т-72Б3 зр. 2016 року — знищено.

Окрім цього було українські війська пошкодили 2 Т-80 та ще три неідентифікованих машини. Загалом ворог втратив 16 танків.

Також було знищено значну кількість легкоброньованої техніки: одразу 8 БМП-1, 4 БМП-1, 4 МТ-ЛБ, 3 БТР-82А та інші. Загалом українські війська знищили або пошкодили 27 одиниць техніки й одну інженерну машину БРЕМ-1.

Список втрат російських військ Список втрат російських військ

Серед інших втрат російських окупантів — безпілотник SuperCam 350, 6 вантажівок Урал і одну станцію керування БПЛА. Загалом у списку додалось 64 одиниці озброєння.

В української армії також були втрати. В список додали 16 одиниць техніки: одна німецька БМП Marder 1A3, чотири танки, одна САУ та штурмовик Су-25.

Оновлені втрати ЗСУ

Нагадаємо, 12 жовтня ЗМІ писали, що українські війська використовують на фронті БМП-1ТС на передовій.

Також окупанти втратили під час штурму під Авдіївкою рідкісні МТ-ЛБ у вигляді БТР.