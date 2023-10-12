"Виконали 1805 вогневих завдань": ЗСУ продовжують наступати під Мелітополем, — Тарнавський

За словами генерала Олександра Тарнавського, бійці на Таврійському напрямку за добу знищили 112 одиниць ворожої техніки.

На Таврійському напрямку тривають активні бої. Сили оборони України продовжують ведення оборони, а також триває наступальна операція на Мелітопольському напрямку. Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Воїни ЗСУВ "Таврія" за добу знищили 112 одиниць ворожої техніки.

"Минулої доби ворог завдав 1 ракетного та 39 авіаційних ударів, провів 51 бойове зіткнення, крім того здійснив 930 артобстрілів. Підрозділи ракетних військ і артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1805 вогневих завдань", — розповів генерал Тарнавський.

Нагадаємо, 22 вересня командувач угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що зима не сповільнить контрнаступ ЗСУ в Запорізькій області, а найбільший прорив українських сил ще попереду.

Зі свого боку колишній глава Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі 19 вересня припустив, що Україна продовжить наступ після зими. Він заявив, що всупереч заявам критиків контрнаступ ЗСУ не провалився, а у Сил оборони України "залишилося багато військової потужності".