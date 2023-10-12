"Ми вибилися з графіка", — Буданов про можливість закінчити війну у 2023 році

Російсько-українська війна не завершиться до кінця 2023 року. Очільник ГУР не став уточнювати деталі, адже більшість з пояснень "становлять державну таємницю" та "не для публічного обговорення".

В очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МО) Кирила Буданова запитали, чому не здійснився його прогноз щодо закінчення війни вже цього року, на що він заявив, що Україна вибилася з графіку. Про це він повідомив під час інтерв'ю "Українській правді".

"Є об'єктивні та суб'єктивні причини — все в комплексі. Але, вибачте, більшість з пояснень цього становить державну таємницю і це просто не для публічного обговорення. З часом це все стане зрозумілим", — сказав Кирило Буданов.

Він зазначив, що Україна не просто відстає від графіка, а вибилася з нього, що є "зовсім інакшим тлумаченням". Проте з його слів, не все пішло шкереберть.

"Давайте без уточнення і роз'яснення цього всього — ми вибилися з графіка — нехай кожен зробить свій висновок", — пояснив він.

Нагадаємо, Кирило Буданов заявив, що війна в Україні не завершиться до кінця 2023 року, а варто чекати 2025-2026 років. На його думку, тривалість війни залежатиме від економічних та технічних ресурсів, які має Російська Федерації та її союзники. Також Буданов переконаний, що не можна допускати перемовин, оскільки вони можуть завершитися замороженням конфлікту. Натомість він заявив, що можливе політичне розв'язання конфлікту — укладання двостороннього мирного договору лише після того, як "окупанти покинуть або хоча б почнуть покидати Україну по кордонах 91-го року".

12 вересня очільник ГУР Кирило Буданов розповів, що російсько-українська війна може закінчитися лише поверненням до адмінкордонів станом на 1991 рік. З його слів, в іншому випадку конфлікт триватиме все життя у різних формах — прикордонні сутички, обміни ракетними ударами чи атаками БПЛА.