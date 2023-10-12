Залежить від ресурсів: Буданов розповів, коли закінчиться війна в Україні

Згідно з прогнозами голови ГУР, війна не завершиться ні у 2023, ні у 2024 роках. Причина продовження повномасштабного конфлікту — наявність технічних та економічних ресурсів у Росії та її партнерів.

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У Росії планують продовжувати війну до 2025 року, як заявив у вересні міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Тим часом країна-агресор зайнята випуском нових танків та дронів, а на радянських полігонах стає все менше старої техніки. Російська влада планує мобілізувати близько 450 тис. громадян, хоч і приховує свої наміри, оголосивши осінній призов. Голова ГУР МОУ Кирило Буданов проаналізував ситуацію в Росії та повідомив, на скільки часу вистачить сил у противника. Прогнози оприлюднено у інтерв'ю порталу "Українська правда".

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Росія може мобілізувати ще 450 тисяч осіб, – Буданов

Буданов заявив, що війна не завершиться до кінця 2023 року. На його думку, слід чекати 2025-2026 років. Причина подібної тривалості війни — наявність економічних та технічних ресурсів, які є у розпорядженні Кремля та усіх його союзників. Також він впевнений, що не можна допускати мирних перемовин, бо Україна отримає заморожений конфлікт.

Прогноз Буданова щодо тривалості війни — деталі

Росія має обмежені в часі ресурси, впевнений голова ГУР. Зокрема, техніки вистачить до 2026 року, а економічної міцності — до 2025 року. Тобто ресурсів росіян "вистачить надовго".

В цілому Буданов вказує на 2025, як рік можливого завершення війни, — саме тоді вичерпаються можливості Росії. З іншого боку, немає впевненості, що Кремль ітиме до кінця.

"Всі вони воюють мобілізованими, відчувають брак боєприпасів, брак озброєнь", — повідомив офіцер.

Наразі і Росія, і Україна здатні вести бойові дії виключно за підтримки партнерів, нагадав Буданов. Росії допомагають Китай, Північна Корея, Іран, Україні — США, ЄС та решта цивілізованого світу. Але виробництво зброї не перекриває витрат, адже ніхто у світі не був готовий до війни такої інтенсивності. Буданов впевнений, що "сукупні витрати озброєння боєприпасу набагато більше, ніж те, що можна виробити".

При цьому важливо не допускати перемовин, тому що у цьому випадку Україна отримає заморожений конфлікт. Це погане рішення з огляду на громадян на окупованих територіях та з огляду на тих, хто загинув, — впевнений розвідник. Однак з боку Росії є певні натяки на можливість перемовин, визнав співрозмовник "УП".

Політичне розв'язання проблеми, наприклад, укладання двостороннього мирного договору, можливе лише тоді, коли "окупанти покинуть або хоча б почнуть покидати Україну по кордонах 91-го року".

Зазначимо, згідно з мирним планом президента України Володимира Зеленського, Росія повинна повністю звільнити окуповані території, включно з Кримом та Донбасом. Крім того, план передбачає виплату репарацій за руйнування внаслідок війни та покарання воєнних злочинців. Президент Росії Володимир Путін назвав цей план "ворожим" і запропонував прислухатись до думки Китаю, який пропонує визнати "територіальні реалії".

Тим часом міністр оборони РФ Сергій Шойгу погоджується з Будановим: впевнений, що Кремль досягне поставлених цілей до 2025 року.

Нагадуємо, очільник ГУР Міноборони розповів про генерала ФСБ РФ, який займається вербуванням українських громадян і завдає найбільшої шкоди Україні. Також Буданов оцінив стан здоров'я Євгена Пригожина та Рамзана Кадирова: вважає, що можлива смерть першого та хвороба другого впливають на російсько-українську війну.