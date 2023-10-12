Партизанська війна в Криму: підпілля виявило рембазу ЗС РФ (фото)

Партизани виявили об'єкт ЗС РФ в селі Калініне Первомайського району. Раніше на його місці була одна з бригад та автопарк, розповіли в підпіллі.

Українське підпілля виявило рембазу Збройних сил Російської Федерації в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" у Telegram.

"Рух "Атеш" продовжує вести партизанську війну із р*шистами в окупованому Криму. Наш агент виявив рембазу в с. Калініне, Первомайського району", — йшлося в повідомленні.

Рембаза ЗС РФ у Криму

Зазначили, що раніше на місці рембази була одна з бригад та автопарк. Крім цього, агент підпілля зафіксував три бензовози та чотири водовози. Також на території автопарку виявили дизельний генератор.

Наголосили, що координати рембази ворога передали до відповідних установ.

"Атеш" продовжує проводити активну розвідувальну та партизанську роботу на окупованих територіях!" — додали в повідомленні.

Рембаза ЗС РФ на карті

Розвідка українського підпілля в тимчасово окупованому Криму

11 жовтня українські партизани виявили російський склад паливно-мастильних матеріалів в селищі Ічкі біля Феодосії в тимчасово окупованому Криму. Зокрема, було зафіксовано близько восьми автоцистерн.

10 жовтня у підпіллі розповіли про те, що партизани зайшли на територію аеродрому "Ореховское", було зафіксовано велику кількість персоналу обслуги авіаційної техніки РФ.

9 жовтня повідомлялося, що рух "Атеш" виявив, що ворог перевозить військовий катер суходолом. Транспортування відбулося з порту Феодосії вглиб Криму.

6 жовтня стало відомо, що ЗС РФ перекидали розконсервовану радянську гаубицю Д-20 (2А33) у Гвардійському.

Нагадаємо, 4 жовтня в селі Мазанка біля Сімферополя підпілля виявило секретний склад російських військових. Його обладнали під занедбану овочебазу, яка розміщена в скелі.