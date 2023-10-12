Навідався дрон СБУ: з паспортним столом окупантів на Запоріжжі сталася "неприємність" (відео)

Після вибуху в адмінбудівлі окупанти послабили тиск на мешканців міста, бо зайнялися питаннями власної безпеки.

В окупованій Кам’янці-Дніпровській Запорізької області до будівлі місцевого "паспортного столу" окупантів навідався дрон СБУ. Про це повідомляє телеграм-канал "Оперативний ЗСУ".

За інформацією СБУ, співробітникам відомства вдалося виявити у Кам’янці-Дніпровській будівлю, де росіяни розмістили так званий "паспортний стіл". Там працювали колаборанти, які тиснули на українців, і примушували їх отримувати російські паспорти.

Повідомляється, що після атаки окупанти послабили тиск на мешканців міста, бо зайнялися питаннями власної безпеки.

Представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов повідомив, що внаслідок атаки дрона СБУ постраждалих немає.

Нагадаємо, що бійці 45-ї ОАБр "рознесли" скупчення живої сили та техніки ЗС РФ біля Бахмута.

Раніше повідомлялося, що в ВМС підтвердили ураження російського корабля "Павел Державин". Судно отримало пошкодження біля тимчасово окупованого Севастополя у Криму 11 жовтня.