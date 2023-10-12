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Навідався дрон СБУ: з паспортним столом окупантів на Запоріжжі сталася "неприємність" (відео)

Юлія Шевченко

Після вибуху в адмінбудівлі окупанти послабили тиск на мешканців міста, бо зайнялися питаннями власної безпеки.

В окупованій Кам’янці-Дніпровській Запорізької області до будівлі місцевого "паспортного столу" окупантів навідався дрон СБУ. Про це повідомляє телеграм-канал "Оперативний ЗСУ".

За інформацією СБУ, співробітникам відомства вдалося виявити у Кам’янці-Дніпровській будівлю, де росіяни розмістили так званий "паспортний стіл". Там працювали колаборанти, які тиснули на українців, і примушували їх отримувати російські паспорти.

Повідомляється, що після атаки окупанти послабили тиск на мешканців міста, бо зайнялися питаннями власної безпеки.

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Представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов повідомив, що внаслідок атаки дрона СБУ постраждалих немає.

Нагадаємо, що бійці 45-ї ОАБр "рознесли" скупчення живої сили та техніки ЗС РФ біля Бахмута.

Раніше повідомлялося, що в ВМС підтвердили ураження російського корабля "Павел Державин". Судно отримало пошкодження біля тимчасово окупованого Севастополя у Криму 11 жовтня.