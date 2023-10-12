Очікують 100 тисяч загиблих в Україні: в РФ затвердили бюджет на 2024 рік, — ЗМІ

У 2024 році російська влада збирається витратити 5,248 мільярдів рублів на компенсації сім'ями загиблих в Україні військовослужбовців.

До Держдуми Російської Федерації було внесено проєкт федерального бюджету на 2024-2026 роки, який передбачає істотне збільшення фінансування Соціального Фонду Росії. За підрахунками проєкту "Можемо пояснити", додаткові гроші владі знадобилися для виплат сім'ям більш ніж 100 тисяч загиблих військових.

Як зазначають автори проєкту, цьогоріч сім'ям загиблих військових належать щомісячні виплати в розмірі 21 922,12 рублів. На відповідну статтю російська влада виділила 16,335 мільярда рублів, що майже на 3,2 мільярда більше, ніж торік.

З цієї суми 9,987 мільярда рублів підуть на щомісячну виплату сім'ям поранених, які отримали захворювання на службі, контузії та інвалідність. Ця сума майже на мільярд рублів перевищує минулорічну.

Решту 5,248 мільярда збираються витратити на компенсації сім'ям загиблих військових. Якщо розділити це число на суму щомісячних виплат, то виходить, що виплати належать майже 239,3 тисячам росіян. Йдеться не тільки про тих, хто загинув в Україні, а й про втрати на інших війнах або під час виконання службових обов'язків.

Щоб з'ясувати, на яку кількість загиблих в Україні російська влада розрахувала кошти, автори проєкту порівняли бюджети, ухвалені у 2021 і 203 роках. Різниця склала 2,250 мільярда рублів.

Якщо розділити підсумкову суму на розмір компенсації, то виходить, що за час війни в Україні додаткові гроші знадобилися для виплат 102,7 тисячам сімей загиблих військових.

Як зазначають автори публікації, ці підрахунки не обов'язково відображають оцінку російською владою поточних втрат, а можуть бути лише прогнозом на наступний рік.

Нагадаємо, що за даними чиновника НАТО від 12 жовтня, Збройні сили Росії втратили у війні проти України 1800 офіцерів, зокрема 11 генералів. За словами представника Альянсу, основні втрати російської армії припадають на період з початку 2023 року.

За оцінкою аналітика Якуба Яновського від 5 жовтня, Збройні сили РФ також втратили 2004 різних бойових машин піхоти, серед яких найбільше було БМП-2.