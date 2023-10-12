Цифровізація військового обліку: хто отримає доступ до персональних даних у системі "Оберіг"
У Верховній Раді розглядають проєкт змін до закону про електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг", який суттєво розширить кількість інформації в системі та джерела її наповнення.
В Україні планують удосконалити військовий облік і провести його цифровізацію. Усі дані про призовників, необхідні для військового обліку будуть зібрані в єдиному реєстрі, доступ до якого отримають ТЦК. У Верховній Раді планують розглянути законопроєкт № 10062, який передбачає значне розширення джерел наповнення реєстру військовозобов'язаних, а також створення Електронного кабінету призовника. Про те, які дані про військовозобов'язаних отримає система "Оберіг" і хто матиме до них доступ, пояснив адвокат Олександр Камша в інтерв'ю для видання NV.
Хто отримає доступ до даних у реєстрі "Оберіг"
Доступ до персональних і службових даних єдиного електронного реєстру військовозобов'язаних отримають співробітники ТЦК, які проводять мобілізацію.
Головна мета єдиного реєстру — удосконалити інформаційну взаємодію між державними базами даних.
Крім того, передбачається, що система "Оберіг" дасть змогу подавати заяви в електронній формі до відповідних відомств для отримання статусу:
- учасника бойових дій;
- інваліда війни;
- члена сім'ї загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.
Олександр Камша пояснив, що проєкт змін до закону про реєстр "Оберіг" пропонує створити Електронний кабінет військовозобов'язаного, до якого він матиме доступ і можливість побачити які дані про нього є в реєстрі.
Джерела отримання інформації для системи "Оберіг"
Для формування інформаційної бази Реєстру "Оберіг" Центральна виборча комісія вже передала в електронному вигляді відомості про всіх громадян України віком від 17 до 60 років. На їхній основі реєстр поповнюватиметься з інших відомчих баз даних:
- РАЦС — органу державної реєстрації актів цивільного стану;
- Міграційної служби;
- Податкової інспекції;
- Держприкордонслужби;
- Міністерства освіти і науки;
- Міністерства охорони здоров'я;
- Пенсійного фонду України (дані щодо інвалідності);
- Офісу Генерального прокурора;
- Державної судової адміністрації;
- Національної поліції;
- Міністерства внутрішніх справ;
- Міністерства юстиції;
- Міністерства соціальної політики (дані про ветеранів);
- Міністерства водного транспорту і судноплавства;
- Міністерства цивільної авіації;
- інші державні органи-держателі (розпорядники, адміністратори) інформаційно-комунікаційних систем, реєстрів, баз (банків) даних.
Нагадаємо, експерти вважають, що витік інформації з електронного реєстру може піддати ризику життя українських військових або членів їхніх сімей.
Раніше Фокус писав, до яких даних військовозобов'язаних з держреєстрів ТЦК отримають доступ. Таке удосконалення обміну інформацією між відомствами поліпшить і спростить процес мобілізації в Україні. Призовники зі свого боку будуть позбавлені необхідності ходити до військкомату для оновлення персональних даних.