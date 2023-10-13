ХАМАС використовував методи "старої школи": чому супутники США не помітили напад на Ізраїль

Військові експерти вважають, що космічна розвідка не є "панацеєю", однак нещодавня атака ХАМАС довела необхідність створення потужного угруповання супутників на низькій орбіті.

Раптова терористична атака бойовиків ХАМАС на території Ізраїлю залишилася непоміченою спитниками-шпигунами США почасти через фізичні закони. Але виявилося, що Сполучені Штати та їхні союзники поки що не створили повний набір можливостей систем космічної розвідки ISR, щоб виявляти загрози в усьому світі. Про це 12 жовтня повідомили оглядачі Defence One.

Аналітики з компанії Metrea Strategic Insights зазначили, що супутники на геосинхронній орбіті перебувають надто далеко, щоб вловити багато деталей, а на низькій навколоземній орбіті немає достатньої кількості апаратів, які могли б постійно передавати зображення високої роздільної здатності.

Співробітник компанії Тодд Гаррісон вважає, що хоча супутникова розвідка не є "панацеєю", нещодавня атака ХАМАС довела необхідність постійного покриття з орбіти.

"Раптова атака ХАМАС має підштовхнути країни до збільшення потужності та охоплення космічних систем ISR. США та їхні союзники могли б створити, наприклад, потужні угруповання LEO (на низькій навколоземній орбіті, — прим. ред.), які забезпечують безперервне глобальне покриття для оптичного, інфрачервоного, радіолокаційного та радіочастотного зондування", — сказав Гаррісон в інтерв'ю Defense One.

Чому атака стала несподіванкою

Офіційні особи все ще з'ясовують, чому саме цей теракт, унаслідок якого загинули майже 3000 ізраїльтян і палестинців, виявився несподіваним. За останній тиждень багато офіційних осіб назвали цю подію вражаючим провалом ізраїльських спецслужб.

Намагаючись дати цьому пояснення, старший науковий співробітник Гудзонівського інституту Брайан Кларк сказав, що ХАМАС, мабуть, використовував "старі методи", наприклад — особисті переговори для обміну інформацією.

"Покладаючись на методи ISR, що використовують технології для дистанційного спостереження за противником, можна зіткнутися з проблемою, якщо об'єкт уникає сигналів або рухів, які можна легко виявити і проаналізувати за допомогою космічних або електронних датчиків", — зазначив Кларк.

Він додав, що американці можуть використовувати, за прикладом Китаю, більше алгоритмів на основі штучного інтелекту. За його словами, у КНР давно використовують такі методи всередині країни, але спецслужби США могли б застосовувати їх, використовуючи відкриті джерела і секретну розвідувальну інформацію, наявну у противника.

Раніше повідомлялося, що за інформацією журналістів The Wall Street Journal, бойовики ХАМАС перед нападом 7 жовтня мали в розпорядженні докладні карти розташування міст і військових баз Армії оборони Ізраїлю. Також повідомлялося, що нападу передувала серйозна підготовка, планування і збір розвідданих.