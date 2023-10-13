"Річка - природний рубіж": чому окупанти так хочуть захопити Купʼянськ (карта)

Окупаційні сили покинули Купʼянськ під час контрнаступу ЗСУ восени 2022 року, але їхні плани окупувати місто не щезли, каже сержант 92-ї бригади Олесь Маляревич. Місто є важливим логістичним вузлом.

Російські війська активізували бойові дії на Лимано-Купʼянському напрямку. Одна з цілей окупантів — вийти на лівий берег річки Оскіл й захопити Купʼянськ, який є важливим логістичним вузлом. Про це в коментарі для 24 каналу сказав сержант роти ударних БПЛА й артрозвідки 92-ї окремої механізованої бригади Олесь Маляревич.

Окупанти хочуть відновити втрачені позиції на Купʼянському напрямку. Для цього вони хочуть пройти приблизно 20 км, щоб вийти на лівий берег річки Оскіл. Річка — це природний барʼєр, тому зручно вибудовувати за нею лінію оборону, зазначив військовий. Під час Харківського контрнаступу, ЗСУ змогли вибити окупантів з Купʼянська, але плани щодо окупації в них залишились.

"З Куп'янська недалеко до кордону й для того, щоб підтримувати угруповання на інших ділянках фронту росіянам потрібне це місто. Всі розуміють важливість й цінність цієї території", — пояснив Маляревич.

До того ж Купʼянськ є важливим логістичним центром, через який проходить важлива залізнична дорога. Українські військові, за словами сержанта 92-ї бригади, накопичили достатньо ресурсів та сил, щоб не дати ворогу прорватись на Лимано-Купʼянському напрямку.

Мапа бойових дій поблизу Купʼянська Фото: deepstatemap.live

Нагадаємо, 13 жовтня в МВА Авдіївки розповіли про російський наступ на місто. Окупанти намагаються оточити місто з двох боків.

Також в ISW писали, що ЗСУ досягли успіху на заході Запорізької області та під Бахмутом.