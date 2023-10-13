Другий фронт в Ізраїлі: Тегеран дав детальний коментар про участь Ірану у війні

Глава іранського МЗС Хосейн Амір Абдоллахіан заявив, що якщо Ізраїль продовжить блокаду Гази і "воєнні злочини" проти палестинців, то це викличе відповідну реакцію з боку "осі опору".

Підтримувані Іраном бойовики можуть відкрити новий фронт у війні Ізраїлю проти терористів ХАМАС у разі, якщо блокада Сектора Газа і "військові злочини" ізраїльської армії не припиняться. Про це 13 жовтня заявив міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіан, повідомляє агентство Bloomberg.

"Звичайно, у разі продовження військових злочинів і гуманітарної блокади Гази і Палестини можливі будь-які варіанти і рішення з боку інших течій опору", — заявив глава іранського МЗС.

За словами дипломата, триваючі "воєнні злочини" проти палестинців у Газі викличуть відповідну реакцію в інших регіональних центрах, які були міністром названі "віссю опору". Амір Абдоллахіан також пояснив, що він має на увазі під воєнними злочинами — це вбивства мирних жителів і відключення електрики в Газі.

Журналісти видання зазначили, що так звана "вісь опору" — це мережа озброєних, підтримуваних Іраном, антиізраїльських угруповань у регіоні, включно з ХАМАС у Газі та "Хезболлою" в Лівані. Зокрема, "Хезболла" є одним із найпотужніших воєнізованих угруповань Близького Сходу. Протягом останніх кількох днів угруповання вело перестрілки з ізраїльськими військами на кордоні з Ліваном, але ситуація не переросла в тривалі та масштабні бойові зіткнення.

Нагадаємо, 12 жовтня представник Єврокомісії Ерік Мамер під час брифінгу заявив, що євродепутати не можуть засуджувати повну блокаду Сектора Газа з боку Ізраїлю і назвати це "актом терору". За його словами, Ізраїль перебуває в ситуації, коли він захищається "на вкрай складному театрі бойових дій".

Зі свого боку президент Палестинської автономії Махмуд Аббас заявив про неприпустимість практики вбивства цивільних осіб або жорстокого поводження з ними з обох сторін. Політик переконаний, що необхідно перейти до політичних дій для досягнення миру та припинення "ізраїльської окупації".