Натовпи йорданців та ліванців зібралися на протести проти Ізраїлю під його кордоном (фото)

Ісламісти вирішили вийти на протест проти дій Ізраїлю у Секторі Гази. На відео з соцмереж — кілька десятків чоловіків у Лівані та Йорданії, які галасували на площах.

Громадяни Лівану та Йорданії — країн, які сусідять з Ізраїлем на півночі та сході — зібрались у натовп, щоб протестувати щодо дій Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) проти терористів ХАМАС у Секторі Гази. Кілька десятків чоловіків ідуть вулицями населених пунктів, деякі дістались до паркану, який відділяє їх від території Ізраїлю. В деталях подій розібрався Фокус.

На відео з місця подій, розміщених у соцмережах, видно, як чоловіки безперешкодно рухаються вулицями. При цьому галасують та подекуди несуть національні прапори з зеленою смугою. На інших кадрах група молодиків намагається здолати десятиметровий паркан на кордоні з Ізраїлем. Схоже на те, що вони видираються на нього з мінімумом підручних засобів — ледь не голими руками та ногами (час запису невідомий).

У виданні Аbualiexpress вказали, що мітинги начебто вже завершились — у Ірані люди розійшлись самостійно, в Йордані їм допомогла армія.

Між тим у четвер Міністерство закордонних справ Ізраїлю та Рада нацбезпеки закликали євреїв, які проживають за кордоном, остерігатись подій 13 жовтня — тоді праворадикальні ісламісти вирішили провести "День гніву" і можливі напади та побиття.

Війна в Ізраїлі — деталі

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) готується провести антитерористичну операцію у Секторі Гази, де дислокуються бойовики ХАМАС. Для цього завчасно попередили місцеве населення — попросили перебратись на південь території.

Тим часом до Ізраїлю прибув міністр оборони США Ллойд Остін. Міністр опублікував відео, зняте у момент виходу з літака. Американець тисне руки зустрічаючим. Вказано, що він планує зустрітись з прем'єр-міністром Benjamin Netanyahu та міністром оборони Yoav Gallant

Зазначимо, міжнародна організація Human Rights Watch звинуватила ЦАХАЛ у злочинах проти людяності через можливе використання ізраїльтянами запалювальних боєприпасів.

Водночас за попередніми даними, терористи ХАМАС протягом кількох годин захопили зо два десятки селищ, дійшли до військових баз. За цей час вони убили близько 1200 осіб, інформує влада Ізраїлю.

Поки ЦАХАЛ готується до початку бойових дій у Секторі Гази, територію країни почали обстрілювати бойовики "Хезболли" з Лівану та Сирії. У ЗМІ зазначили, що дії бойовиків та терористів можуть підтримуватись Іраном, влада якого прихильна до нападів на ізраїльтян.

Нагадуємо, аналітики спробували пояснити, чому терористам ХАМАС вдалось здійснити напад на Ізраїль. Згідно з деякими припущеннями, вони скористались слабкостями систем безпеки, для роботи яких потрібна наявність стільникового зв'язку. Також припускають дотичність до подій влади РФ: в руках бойовиків начебто опинилась зброя, яку росіяни роздобули на полі бою в Україні.