Реальний темп танкобудування: Австрія чекатиме на модернізацію Leopard 2 до 7 років, – ЗМІ

Модернізація 40-58 танків Leopard 2A4 коштуватиме від 3,2 до 4,7 млн євро за одиницю. Машину мають покращити до рівня Leopard 2A7.

Австрія замовила ремонт та модернізацію танків Leopard 2A4 до рівня 2А7. Німецькій виробник Krauss-Maffei Wegmann виконає роботи до 2028 чи 2030 року. Про це повідомляє Military Leak.

На озброєнні Австрії знаходиться від 40 до 58 Leopard 2A4. Домовленість про модернізацію танків було досягнуто у грудні 2022 року. Тепер перший танк відправився на підприємство KMW для проведення робіт. Детально, які обсяги робіт будуть виконані, не розголошуються. Офіційно заявляється про дообладнання до рівня Leopard 2A7: заміна приладів спостереження, прицілів, посилення бронювання днища, башти та інших частин машини. Окрім цього гідравлічні приводи в танку мають замінити електричними, зокрема механізм повороту башти.

Контракт коштує 191 млн євро, тобто вартість модернізації однієї машини складе від 3,2 до 4,7 млн євро, в залежності від кількості танків. Перший танк має повернутись в Австрію через три роки у 2026 році, а повністю виконати замовлення Krauss-Maffei Wegmann має до 2028-2030 років.

У Defense Express додають, що не можна сказати, що KMW сильно завантажений замовленнями. Мова йде про реальні потужності провідного танкобудівного підприємства після 30 років економії на оборонній промисловості. Ще у 1980-х роках Німеччина виробляла 450 танків на рік. Зараз будують танки Leopard 2A8 та Leopard 2A7 для Норвегії, Німеччині, та ймовірно, Чехії. Загалом обʼєми складають 140-190 танків з реалізацією до 2031 року.

Нагадаємо, 11 жовтня ЗМІ писали, що Норвегія відмовилась від планів придбати додаткові танки Leopard 2A8 на користь систем ППО та артилерії.

27 травня на виставці озброєнь вперше продемонстрували німецький новітній танк Leopard 2A8, який має найкращі технологічні рішення.