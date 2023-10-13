Мобілізація в Україні: чоловіків яких професій не призвуть до лав ЗСУ

В Україні загальна мобілізація триватиме до 15 листопада. Її можуть продовжити разом із дією воєнного стану — ще на 90 днів.

Під час загальної мобілізації військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років можуть мобілізувати до лав Збройних сил України. Проте деякі категорії громадян мають відстрочку від призову. Фокус розбирався, чоловіки яких професій не підлягають мобілізації.

Згідно з законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації мають військовозобов'язані чоловіки деяких професій.

Відстрочку мають чоловіки, яких на період мобілізація на воєнного стану забронювали органи державної влади, місцевого самоврядування або підприємства, установки і організації в порядку, встановленому Кабміном. Також мобілізації не підлягають народні депутати.

Відповідно до українського законодавства, працівники органів військового управління, військових частин, підприємств, установ та організацій Міноборони, ЗСУ, Держспецзв'язку, СБУ, СЗР, Нацгвардії, ДПСУ, Нацполіції, БЕБ, НАБУ, ДБР, ДВС, УДОУ мають відстрочку від призову.

Крім цього, на особливий період призову на військову службу під час мобілізації не підлягають наукові й науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь. Це ж стосується педагогів, які працюють у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Нагадаємо, капітан Збройних Сил України Валері Прозапас пояснив, кого з чоловіків можуть мобілізувати. З його слів, призвати можуть не лише для служби на передовій, але й для служби в штаті.

У Мін'юсті заявили, що працівники ТЦК та СП не можуть перевіряти документи українців на вулиці. Також поліцейські не мають права вручати повістки військовозобов'язаним.