Все вирішиться за добу: ХАМАС переконує "Хезболлу" долучитися до війни, — експосол (відео)

За словами дипломата Ігоря Осташа, не слід плутати ліванський уряд і організацію "Хезболла". Наразі офіційна влада робить все можливе, аби не бути втягнутим у війну в Ізраїлі.

Війна в Ізраїлі може значно розширитися, якщо до бойових дій долучиться ліванська "Хезболла" або інші військові проксі-формування. Про це розповів в ефірі телеканалу "Еспресо" колишній надзвичайний і повноважний посол України у Лівані у 2016-2022 роках Ігор Осташ.

Він повідомив, що наразі, за його даними, у Лівані перебуває міністр закордонних справ Ірану Хусейн-Амір Абдуллахіан, який зустрічався з прем'єр-міністром Лівану, керівництвом "Хезболли" та ХАМАСу.

"У Бейруті знаходиться частина керівництва ХАМАСУ, це дуже важливий фактор. ХАМАС намагається переконати "Хезболлу" долучитися до війни проти Ізраїлю. Існує можливість розширення фронту навколо Ізраїлю за допомогою включення груп, які перебувають в орбіті Ірану. Йдеться про Сирію та Ліван", — пояснив Осташ.

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Однак дипломат зауважив, що не варто плутати позицію Лівану та ліванське бойове угруповання "Хезболла". Експосол підкреслив, що Ліван як держава робить все можливе для того, щоб не бути втягнутою у цей конфлікт.

"У Лівані зараз дуже серйозна економічна криза. Ліван не хоче повторення того, що сталося у 2006 році, коли після обстрілу "Хезболлою" Ізраїлю, той зайшов до Лівану на глибину понад 20 кілометрів, ддо річки Літані. Тоді була знищена дуже велика частина інфраструктури Лівану. Тому уряд Лівану зараз робить все можливе, щоб не допустити ескалації і входження "Хезболли" в цю війну", — пояснив дипломат.

Експосол акцентував увагу на висловлюванні міністра закордонних справ Ірану, який зробив цікаві заяви щодо війни в Ізраїлі. Той наголосив, що ситуація може розгортатися залежно від того, яким чином проводитиметься наземна операція ЦАХАЛу. І тут, на думку дипломата, ліванський уряд не зможе зупинити "Хезболлу".

За словами Осташа, чекати залишилось недовго — все може вирішитися протягом доби.

"Ми практично на порозі можливої й дуже серйозної війни. Все може вирішитися протягом доби. Ми знаємо, що ця розмова про евакуацію громадян планується на одну добу, а далі все можливо. Нереально евакуювати близько мільйона людей і велику кількість міжнародних організацій, які зараз перебувають у Секторі Гази. Тому ситуація дуже тривожна і хочеться сподіватися, що тут переможе здоровий глузд", — резюмував Ігор Осташ.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тисячі ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф. Востаннє це сталося 50 років тому, під час війни Судного дня 1973-го.

Наступного дня ліванська "Хезболла" оголосила про приєднання до сил ХАМАСу і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАХАЛ на півночі Ізраїлю. Також про приєднання до нападу на Ізраїль оголосили бойовики "Ісламського джихаду".

Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання у зв’язку із ситуацію на Близькому Сході. Проте після цього не було ухвалено жодних рішень і не вжито жодних дій.

9 жовтня ЦАХАЛ повернув під контроль всі райони на кордоні із Сектором Гази. Того ж дня збройні сили Ізраїлю атакували сектор Гази, спрямувавши свої зусилля на командні пункти, будинки командирів, бойовиків та рядових солдатів терористичної організації ХАМАС.

Ізраїль оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду Сектора Гази.

Раніше Фокус розповідав про те, хто виступив за і проти атаки ХАМАС на Ізраїль. Ісламські країни Іран і Афганістан виступили з радикальним закликом взяти Єрусалим, а цивілізовані країни Заходу засуджують атаки терористів.

Фокус повідомляв, що Ізраїлю загрожує війна на п'ять фронтів. А саме — з ХАМАС, Ліваном, Сирією, Іраном і палестинськими бойовиками на Західному березі річки Йордан.

Водночас президент Палестини, пише Фокус, заявив про необхідність "припинення ізраїльської окупації".