"Авдіївку намагаються спалити дотла": ЗС РФ штурмують місто четверту добу (відео)

За інформацією голови Авдіївської ВЦА, російська армія обстрілює Авдіївку запальними снарядами. За добу по місту завдали 13 ракетних ударів.

ЗС РФ штурмують позиції ЗСУ в Авдіївці Донецької області. Росіяни кинули в бій три бригади загальною чисельністю близько 10 тисяч осіб особового складу. Про це заявив голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш в ефірі національного телемарафону.

Безперервні бої за місто тривають уже чотири дні. Росіяни постійно ведуть артобстріл і завдають авіаударів. За ніч із четверга на п'ятницю ЗС РФ завдали по Авдіївці 13 ракетних ударів, понад 20 ракет було випущено по позиціях української армії.

Віталій Барабаш повідомив, що росіяни застосовують тактику випаленої землі, використовуючи запальні боєприпаси.

"Ситуація дуже складна, але контрольована. У них дуже багато резервів, сподіваємося, що знищення мосту між Ясинуватою і Горлівкою ускладнить їм логістику. Били запальними боєприпасами, горить уся Авдіївка, вони обстрілюють усім, що в них є. Останні кілька днів б'ють по дорозі в місто", — розповів Барабаш про ситуацію в місті.

Ситуація в Авдіївці

Наступ російських військ на Авдіївку розпочався 10 жовтня. За даними Генштабу ЗСУ, 13 жовтня на Авдіївському напрямку противник не полишає спроб прорвати українську оборону, але безуспішно. Українські військові відбили понад 20 атак ворога в районах населених пунктів Авдіївка, Ласточкине, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

Карта бойових дій у районі Авдіївки. 13 жовтня 2023 року Фото: Deep State

У четвер, 12 жовтня, Барабаш сказав, що штурм Авдіївки не припиняється ні вдень, ні вночі, а росіяни "лізуть, як таргани з усіх флангів".

За даними журналістів The Washington Post, російська армія штурмує місто одночасно з 10-12 напрямків. Але чотири батальйони ЗС РФ уже зазнали таких великих втрат, що втратили наступальні можливості.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що російські війська використовують фосфор у боях за Авдіївку. За його словами, в армійському керівництві вирішили "закидати все довкола своїм м'ясом", тому кинули в бій великі сили, які мають взяти місто чисельною перевагою.

Нагадаємо, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко вважає, що армія РФ поставила за мету досягти стратегічних успіхів на фронті, саме тому окупанти намагаються взяти в кільце Авдіївку Донецької області.