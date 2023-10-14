Працював на РФ під псевдонімом: ексрозвідник України отримав підозру в держзраді (фото)

За даними слідства, останні 10 років підозрюваний поширював пропагандистські наративи Кремля і закликав народ України співпрацювати з противником. Після звільнення зі служби він сам переїхав до Росії.

Колишньому українському кадровому офіцеру-розвіднику оголосили підозру в державній зраді через поширення пропагандистського матеріалу, який грає на руку противнику. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора (ОГП) 13 жовтня.

Згідно з даними слідства, експравоохоронець до весни 2014 року працював у розвідувальному органі України, однак, як виявилося, деякий час він допомагав російській стороні.

В ОГП зазначили, що володіючи професійними навичками, досвідом і знаннями у сфері інформаційних операцій, підозрюваний допомагав останні 10 років Російській Федерації здійснювати підривну діяльність проти України.

Свої дії він координував із представниками Російської Федерації, а свою діяльність здійснював за допомогою псевдоніма і вигаданої легенди про незалежного аналітика і публіциста.

У 2015 році, коли Російська Федерація вже незаконно окупувала Кримський півострів і частину Донбасу, підозрюваний виїхав на територію Росії. Звідти він продовжив поширювати пропагандистські наративи і навіть повномасштабне вторгнення цього не зупинило.

Серед яскравих прикладів, він виправдовував дії ЗС РФ, а також закликав громадян України йти на співпрацю з противником.

"Використовуючи відомі прийоми інформаційних операцій, зокрема, маніпулятивний виклад історичних фактів, викривлення причинно-наслідкових зв’язків, посилання на недостовірні дані, підозрюваний створив та поширив низку інформпродуктів – «О причинах неизбежной победы России», «Украинскую проблему будут решать раз и навсегда», «На наших глазах закрывается проект «Ukraina», «О нравственном одичании укропатриотов», «Почему Украина никогда не победит», «Там где мова, там неизбежно появится Бандера», «Единственное спасение для украинцев – Россия», «Украина – это непрерывный кровавый спектакль» та інші", — ідеться в повідомленні.

Хоч у прокуратурі й не називають ім'я колишнього розвідника, якщо ввести в YouTube одну з вище перерахованих назв, то можна дійти висновку, що йдеться про чоловіка з ім'ям Андрій Ваджра.

Колишньому українському розвіднику оголосили підозру в державній зраді Фото: Скриншот

Опублікований відомством кадр також збігається з фоном на роликах.

Колишньому українському розвіднику оголосили підозру в державній зраді Фото: Офіс генерального прокурора Колишньому українському розвіднику оголосили підозру в державній зраді Фото: Скриншот

Наразі триває досудове розслідування і здійснює його Державне бюро розслідувань. Вживаються необхідні процесуальні заходи з метою обрання щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 12 жовтня повідомлялося, що київська чиновниця була адміністратором Telegram-каналу колишнього прем'єра Миколи Азарова. У прокуратурі розповіли, що підозрювана в державній зраді працювала начальником організаційного відділу однієї з райдержадміністрацій столиці.