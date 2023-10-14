Навчання українських пілотів F-16 стартує у США наступного тижня — Politico

У програмі навчання українських пілотів основи управління F-16 у класі та на тренажерах, а також польоти на реальних літаках.

За словами чотирьох американських чиновників, українські пілоти почнуть підготовку до польотів на винищувачах F-16 наступного тижня. Група пілотів, які прибули у вересні на базу ВПС Лекленд у Техасі, пройшла перший тест на знання англійської мови і прямує на авіабазу Нацгвардії Морріс в Аризоні. Там вони тренуватимуться у складі 162-го авіакрила в головному навчальному центрі F-16 ВПС США. Про це повідомляє видання Politico, з посиланням на чотирьох американських чиновників, які дали коментарі на умовах анонімності.

На першому етапі програми пілоти вивчать основи управління F-16 у класі та на тренажерах. Другий етап включає польоти на реальних літаках, що передбачено для будь-якої програми підготовки пілотів ВПС. За словами одного з джерел видання, процес може бути прискорено через гостру необхідність якомога швидше повернути пілотів на поле бою.

Ця новина з'явилася після чергової зустрічі у форматі "Рамштайн". На пресконференції в середу, 11 жовтня, глава Пентагону Ллойд Остін повідомив, що США разом з Нідерландами і Данією очолять коаліцію країн, які навчають українських пілотів і техніків експлуатації F-16. Наразі 11 країн погодилися допомогти в навчанні, а Нідерланди, Данія і Бельгія пожертвують літаки.

Офіційно місце і час початку навчання українських пілотів досі не оголошені. Представниця ВПС Роуз Райлі повідомила, що пілоти ще вчать англійську в Інституті оборонної мови в Лекленді.

"Майбутні тести визначать, коли пілоти зможуть почати навчання на F-16. Наразі варіанти місця проведення тренувань все ще розглядаються", — сказала Райлі.

Група українських пілотів, які навчаються в Європі, вже навчається на пілотажних тренажерах F-16, повідомив раніше цього місяця офіційний представник ВПС України Юрій Ігнат. Наступний етап — "польоти з інструктором на справжніх літаках", — сказав він.

Нагадаємо, 20 серпня стало відомо, що Україна отримає 42 винищувачі F-16. Про це вдалося домовитися під час переговорів президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте.

Раніше Фокус писав, чи стануть F-16 тією зброєю, яка переломить хід війни в Україні.