Бої за Авдіївку: атаки ЗС РФ провалилися і можуть перетворитися на "удари об стіну", — ISW (карта)

За словами аналітиків, ЗСУ замінували околиці Авдіївки, а тому окупантам складніше пройти. Також у них спостерігаються проблеми з точністю артилерії через зношені стволи.

Наступ росіян на Авдіївку на Донеччині за минулу добу провалився. Про це повідомили аналітики з Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 13 жовтня йдеться, що російські сили продовжували свої атаки на північ і на південь від Авдіївки. Передбачається, що ЗС РФ змогли просунутися на південь від Красногорівки (5 км на північ від Авдіївки) і в бік Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки).

За словами аналітиків, росіяни почали поширювати інформацію про контроль над Авдіївським коксохімічним заводом. Однак в Інституті не змогли знайти жодного підтвердження цьому.

Експерти заявили, що російські джерела повідомляють, що ЗСУ замінували околиці Авдіївки, а тому окупантам складніше пройти мінними полями. Крім того, росіянин із 4-ї бригади так званої "ЛНР" заявив, що зношені стовбури сильно знижують точність артилерії росіян.

Як повідомляється, на думку цього ж росіянина, ЗС РФ можуть "стиснути периметр", захопивши позицію Сил оборони України, яка менш укріплена. Однак командири окупантів можуть неправильно зрозуміти це обмежене просування і спробують погнати війська в наступ далі якомога швидше. Тоді атаки можуть призвести до того, що окупанти "битимуться об бетонну стіну", поки їхні сили не вичерпаються.

Бої в Донецькій області Фото: ISW

Нагадаємо, що ввечері 13 жовтня голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш заявив, що російська армія обстрілює Авдіївку запальними снарядами. За добу по місту завдали 13 ракетних ударів. Безперервні бої за місто тривають уже чотири дні.