Одиничні зразки: у російських військ помітили рідкісний БТР "Росток" (фото)

БТР-90 "Росток" — це перша розробка бронетранспортеру РФ після розвалу СРСР, але вона не пішла в серію й зберігалась в музеї. Тепер музейні машини є в окупаційних військах.

Російські окупанти отримали на озброєння несерійний БТР-90 "Росток". Його виготовили в одиничних екземплярах. Про це повідомляє танковий експерт Андрій Тарасенко у Х (раніше Твіттер).

БТР-90 "Росток" — це розробка "Горьківського автомобільного заводу", яка дебютувала у 1994 році. Машину прийняли на озброєння ЗС РФ у 2008 році й планувалось, що серійне виробництво машини почнеться у 2011 році, але цього не сталося. "Росток" став першим бронетранспортером, який розробила РФ після розвалу СРСР.

БТР-90 в музеї у Кубинці

Російське командування відмовилось від серійного виробництва "Ростока" через зміну концепції озброєнь Сухопутних військ, до того ж почалися роботи над концептуально новим БТРом, який відомий зараз під назвою БТР-82А. Він був дешевшим та ефективнішим за БТР-90. Тому програму "Ростока" закрили.

Відомо, що з моменту презентації у 1994 році до 2011 року було виготовлено лише кілька БТР-90. Вони зберігалися в музеї у Кубинці. Наразі невідомо, скільки БТР-90 окупанти ввели в стрій, а також чому їх зняли зі зберігання в музеї.

Особливістю БТР-90 є те, що він може розвертатись на місці, бо колеса можуть повертатись в різні боки, також в машині автоматична гідромеханічна коробка передач та незалежна підвіска всіх 8 коліс. Бойовий модуль — 30 мм автоматична гармата 2А42, як і на БТР-82А. Гармата стабілізована у двох площинах, тому "Росток" має вміти вести вогонь на ходу.

Нагадаємо, 11 жовтня в російських військах помітили броньовик "Шалений Макс", він же оновлений "Тигр-М".

12 жовтня росЗМІ писали, що окупанти не задоволені нової російської САУ "Мальва".