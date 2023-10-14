Російські війська готуються до оборони Криму та лівого берега Херсонщини, – ISW

Окупанти побоюються українських операцій на островах Дніпра та висадки на лівому березі Херсонської області. Тому ворог будує інженерні споруди та встановлює міни.

Збройні сили РФ побоюються українських операцій на лівому березі Дніпра та готуються до оборони тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Стурбованість окупантів через майбутню спробу України піти через Дніпро на окуповану частину Херсонської області призвела до того, що вони розбудовують передові позиції. Російські джерела у Міноборони РФ стверджують, що ЗСУ нібито укріплюють довгострокові позиції на островах на Дніпрі та на лівому березі Херсонської області. Тому стверджується, що окупанти активно облаштовують передові позиції на тимчасово окупованому лівому березі Дніпра: будують інженерні укріплення та мінні поля.

Мапа бойових дій в Херсонській та Миколаївській областях Фото: ISW

Українській військовий оглядач Костянтин Машовець, на якого посилаються в ISW, каже, що ЗС РФ встановили вже щонайменше три мінних поля біля Каховки та Малої Каховки. Також вони активно відбудовують Кримський міст, щоб підтримувати постачання військ на півдні взимку.

Окрім цього ЗС РФ готуються до оборони на кримському напрямку. Ворог посилив угрупування військ "Дніпро" і гвардію Криму, які мають обороняти тимчасово окупований Крим. Загальна кількість російських військ у Запорізькій, Херсонській областях та в Криму, за оцінками Машовця, становить понад 75 тисяч бійців. До їхньої низки входять українці, яких примусово мобілізували з тимчасово окупованих територій. Укомплектованість "Дніпра" складає 60-75%.

Нагадаємо, 14 жовтня WSJ писали, що Захід сподівається, що ЗСУ добʼються прориву у 2024 році й почнуть переговори з РФ.

ЗМІ писали, що навчання українських пілотів F-16 стартує у США наступного тижня.