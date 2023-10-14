Підводний вибух: супутник зафіксував ураження російського корабля "Павел Державин" (фото)

На знімку помітний підводний вибух поруч з кораблем проєкту 22160, а також два морських безпілотники, які ймовірно, слідували для атаки на російські кораблі.

13 жовтня російський бойовий корабель "Павел Державин" було атаковано новими українськими дронами. Дослідник H I Sutton показав, що супутниковий знімок зафіксував атаку.

Під час рейду російських кораблів в бухті тимчасово окупованого Севастополя було атаковано патрульний корабель "Павел Державин", а з ним й буксир, який прийшов йому на допомогу, про що офіційно заявили у Військово-морських силах України. Зараз аналітик опублікував супутниковий знімок, на якому помітний корабель проєкту 22160 "Василь Биков". "Павел Державин" це теж патрульний корабель проєкту 22160.

На знімку помітні швидкісні катери довкола корабля проєкту 22160, підводний вибух та морські бпла Фото: Twitter H I Sutton

На супутнику помітний, ймовірно, підводний вибух, два швидкісні човни біля "Павла Державина", а також ще 2 човни, які скоріш за все, слідували для атаки на російський бойовий корабель. Супутниковий знімок було зроблено об 11:47 за Києвом.

У Міноборони РФ заявили, що їхня авіація знищила українські морські дрони. Проте соціальні мережі публікували фото задимлення корабля.

Підбитий "Павел Державин"

"Тільки з другого разу він зрозумів, що йому пора вшиватися з нашого Севастополя. Також підтверджує ураження буксира "Бур", якого зараз буксирують. У нього також є відповідні пошкодження", — зазначив спікер ВМС України Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, 13 жовтня ЗМІ писали, що Україна вдарила дронами корабель "Павло Державин" та носій ракет "Буян".

13 жовтня вибухнув російський корабель МРК проєкту 21631 "Буян-М".