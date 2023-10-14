"Чорний гумор допомагає": парамедики ССО розказали --про свою буденність на фронті (відео)

Двоє військових "Ліфті" та "Вишибала" розказали, що допомагає парамедикам триматись під час надання допомоги. Вони разом пригадали історії з фронту, які сповнені чорним гумором.

8-й полк Сил спеціальних операцій показав, як відбувається робота парамедиків підрозділу. Відео опублікувало Командування Сил спеціальних операцій ЗС України 14 жовтня в фейсбуці.

Відеоролик розповідає про двох парамедиків "Ліфті" та "Вишибалу". Начальник медичного пункту "Ліфті" каже, що перші пораненні були вже після 24 лютого 2022. Тоді перший поранений наступив на міну, його вдалося врятувати. Військові, під час наявності поранених, швидко реагують. Вони одразу оглядають побратима та надають допомогу, під час евакуації їх стабілізують і вже на стабілізаційному пункті надається повноцінна медична допомога.

"Вишибала" — це жінка, яка каже, що їй не звикати до того, щоб руйнувати стереотипи. Зазвичай вони є через те, що люди не знають, на що може бути здатна військова. Вона розповідає, що допомагає чорний гумор, щоб триматись пораненим та команді.

"У пораненого рука на сухожиллі трималася, й він їхав і розказував, що його рука відлетіла до танка під час вибуху. Я її підіймаю й кажу: "Так от вона". Мені було смішно в тій ситуації, він удав, що не зрозумів. Коли я його навідувала в лікарні, то ми згадували й реготали. Він ще загубив годинник з тієї руки, і руку після евакуації так і не знайшов. Сміх допомагає", – розповідає "Вишибала".

Також вона розповіла історію про бійця, який отримав поранення у близькій до пахової зони місце. Він соромився, тому під час евакуації постійно підтягував штани та білизну, а "Вишибалі" потрібен був доступ до поранення.

"Я просила цього не робити, бо поранення було близько до паху і мені була потрібна ця ділянка. Я кажу: "хлопче, не соромся. Це твоє життя, я все розумію, але нам не грати з тобою весілля", – розповіла військова.

"Ліфті" додає, що інколи бійці з пораненнями просять не різати їхній одяг для надання допомоги, бо у деяких дороге екіпірування: "Не чіпай, я перше штани знімлю, але тільки не ріж штани, будь ласка".

За словами "Вишибали", для неї перемога буде днем, коли можна буде видохнути й згадати все, що втрачено, та всіх, кого втрачено.

"Це перше що я зроблю — зупинюся і згадаю всіх або провідаю могили тих людей, яких я часом не мала можливості приїхати й провести в останню путь" – резюмувала військова на позивний "Вишивабала".

Нагадаємо, 13 жовтня в ССО заявили, що підірвали ешелон російських військ в тимчасово окупованому Мелітополі.

Також в ГУР заявили, що РФ не забирають поранених полонених окупантів навіть за ініціативою України.