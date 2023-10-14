Мобілізація в Україні: кого зі студентів відправлять на фронт

Повістки вручатимуть студентам в академічній відпустці, однак за ними зберігається право на продовження академічної відпустки через мобілізацію.

Студентів вищих навчальних закладів, які взяли академічну відпустку, можуть мобілізувати до лав Збройних сил України. Про це йдеться в роз'ясненні Міністерства освіти і науки України за підписом заступника міністра Михайла Вінницького від 11 жовтня.

В офіційному листі, який було надіслано керівникам вищих навчальних закладів, йдеться про те, що студенти, які перебувають в академічній відпустці, можуть підлягати призову на військову службу під час мобілізації на особливий період, якщо у них немає інших підстав для надання відстрочки від призову.

"Зауважуємо, що у разі надання академічної відпустки (перерви в навчанні) на особу, яка її отримала, не поширюється дія норм абзацу другого частини третьої статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", оскільки під час академічної відпустки такі особи не навчаються", — ідеться в тексті листа.

У документі також звертається увага на те, що в разі призову такі студенти мають право на продовження академічної відпустки за мобілізацією.

Нагадаємо, наприкінці вересня ми писали про те, за яких умов студентам почнуть видавати повістки. За інформацією пресслужби Житомирського ТЦК і СП, для скасування відтермінування для студентів Рада має ухвалити відповідний законопроєкт. Поки що він лише на розгляді.

Крім того, в цей самий час з'явився новий законопроєкт про скасування відстрочок. Попередня пропозиція полягала в тому, щоб позбавити відстрочок студентів, яким виповнилося 30 років. Тепер пропонується дозволити призов тих, чия освіта не потрібна для відновлення економіки.