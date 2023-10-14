В Україні понад 20 компаній виробляють корпуси для мін, – Камишін про виробництво зброї

За словами міністра Мінстратегпрому, бізнес має знаходити своє місце в українській оборонці. У 2024 році половина всіх закупок Міноборони мають бути у вітчизняного виробника.

Україна нарощує кількість озброєнь, які виробляться в країні. Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що зараз понад 20 компаній вироблять корпуси до 82-мм мін.

Бізнес має знаходити своє місце в оборонній сфері України, вважає міністр. Оборонка може стати драйвером для відновлення економіки, а потім й перспективною сферою на десятиліття вперед.

"Простий приклад — корпуси для мін. Відлити корпус для міни — це не найскладніша технологічна задача. Ще 6 місяців тому в Україні, наприклад, для 82-ї міни було 2 постачальники корпусів. На сьогодні — понад 20. Це значить, що ще 18 компаній знайшли можливість переключити своє ливарне виробництво на виробництво корпусів мін", — заявив Камишін.

Він додав, що Україна 20 років будувала аграрну державу, через війну треба змінити ситуацію й стати "арсеналом Європи".

Також в Кабміні повідомили, що у 2024 році на закупівлі Міноборони України 50% має залишатись на українському ринку, щоб створювати робочі місця та розвивати ВПК.

Камишін вважає, що потрібно відновити культуру індустріалізму. Директори оборонних підприємств мають переосмислити себе та роль в країні.

Нагадаємо, 22 вересня ЗМІ писали, що на лондонській виставці озброєнь DSEI заявлено, що Україна стимулює виробництво нових видів зброї.

21 червня Укроборонпром схвалив стратегію розвитку до 2024 року, щоб зберегти та наростити виробництво озброєнь.