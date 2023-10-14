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Вибухи і закриті бомбосховища: у Севастополі заявили про ракетну небезпеку і роботу ППО

Артем Богомаз
Фото: ЧП Севастополь/ Telegram | У Криму після оголошення повітряної тривоги повідомили про вибухи (ілюстративне зображення)

За інформацією місцевих жителів, одразу пiсля попередження про ракетну небезпеку пролунали вибухи, проте подробиць від місцевої "влади" не пролунало.

Під вечір 14 жовтня в тимчасово окупованому Севастополі на Кримському півострові оголосили повітряну тривогу. Про це повідомив "губернатор" міста Михайло Развожаєв у своєму Telegram-каналі 14 жовтня.

Чиновник окупаційної адміністрації попередив місцевих жителів про ймовірну небезпеку о 18:38 за київським часом, однак більше подробиць щодо цього не прозвучало.

Тим часом у місцевих Telegram-каналах повідомили про ракетну небезпеку. Після цього надійшли повідомлення про роботу ППО і вибухи в місті Севастополь.

"У Севастополі голосно. Очевидці кажуть про роботу ППО", — йдеться в повідомленні.

Вибух нібито пролунав одразу після оголошення про повітряну тривогу, пишуть Telegram-канали, проте офіційної інформації від місцевої "влади" не було.

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Традиційно також зупинився рух громадського транспорту, проте повідомлень про перекриття Кримського мосту не було.

О 18:56 Михайло Развожаєв написав про відбій повітряної тривоги, але знову не поділився жодними даними щодо наслідків ймовірної атаки.

Водночас місцеві жителі почали скаржитися на те, що вони не можуть потрапити в укриття, які просто закриті. Також не у всіх частинах міста чути сигнал повітряної тривоги.

Робота ППО в Криму 12 жовтня: подробиці

До слова, 12 жовтня на території Кримського півострова також було голосно. Після сигналу повітряної тривоги в Севастополі пролунали вибухи. Місцеві Telegram-канали стверджують, що тоді було нібито запущено ракети з Миколаївської області, проте жодних підтверджень нема.

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Також тоді надійшла інформація про ймовірний американський БПЛА RQ-4B Global Hawk, який нібито проводив розвідку західної та південної частин півострова. Підтверджень цьому також не було.

Нагадаємо, 13 жовтня повідомлялося, що в Севастополі прогримів вибух на кораблі, який запускає "Калібри". Глухий вибух відчули жителі центру міста. За їхніми словами, вибухнув і димить корабель МРК проєкту 21631 "Буян-М".