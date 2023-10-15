Вторгнення ХАМАС поклало край крихкому союзу між Росією та Ізраїлем, — ЗМІ

Журналісти вважають, що хаос у Газі приносить полегшення Москві, оскільки фокус США зміщується з України на поставки Ізраїлю.

Протягом багатьох років прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу підтримував, за його словами, "складні" відносини з Кремлем. Однак у нього були теплі стосунки з дедалі більш ізольованим від світової спільноти президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, пише The Wall Street Journal.

На думку журналістів, навіть війна РФ проти України і потепління відносин із заклятим суперником Ізраїлю Іраном не змогли підірвати цю співпрацю.

Президент Росії Володимир Путін — один із небагатьох великих світових лідерів, який не зателефонував прем'єр-міністрові Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу, щоб висловити співчуття у зв'язку з нападом ХАМАС.

"Тепер, після смертоносної атаки підтримуваних Іраном бойовиків ХАМАС на Ізраїль, ці розмови, схоже, припинилися. Путін — один із небагатьох світових лідерів, який не зателефонував Нетаньяху, щоб висловити співчуття у зв'язку із загибеллю понад 1300 ізраїльтян, убитих ХАМАСом під час цієї атаки", — повідомляє видання.

РФ в обмін на безпілотники "Shahed" надала Ірану тренувальні літаки Як-130 і розглядає можливість продажу винищувачів Су-35, що може змінити баланс повітряних сил. Як зазначають журналісти, зараз відбуваються широкі тектонічні зрушення в ролі Росії на Близькому Сході. Напередодні президентських виборів у РФ, запланованих на березень, Кремль шукає спосіб відвернути увагу від війни в Україні.

Також автори публікації нагадали, що раніше Нетаньяху оголосив про позаблоковий підхід до війни в Україні та відмовив Києву в постачанні систем протиповітряної оборони.

Крім цього повідомлялося, що Нетаньягу відповів на звинувачення посла України в "проросійській позиції" Ізраїлю. За словами ізраїльського прем'єра, заяви про те, що Єрусалим не виконав своїх обіцянок щодо допомоги Україні, не відповідають дійсності.