"Влаштували вогняний смерч": ЗСУ показали знищення російського РСЗВ "Ураган" (відео)

За добу українські бійці знищили 880 військових Збройних сил Російської Федерації та понад сто одиниць військової техніки, уточнили в Генштабі.

Збройні сили України показали, як ефектно знищили російську реактивну систему залпового вогню "Ураган". Відео опублікували в пресслужбі Сил оборони півдня в Telegram.

"Наші воїни влаштували російському "Урагану" (РСЗВ) вогняний смерч! Як це було… феєрично…" — йшлося в повідомленні.

У ролику видно, як українські бійці помітили російську РСЗВ у лісосмузі за допомогою безпілотного літального апарату та завдали влучного удару. Після чого військова техніка ворога загорілася, а в небо здійнявся густий сірий дим.

Втрати Збройних сил Російської Федерації

У Силах оборони півдня розповіли, що за минулу добу 14 жовтня українські військові завдали Збройним силам Російської Федерації наступних втрат:

29 військових;

чотири гармати;

реактивна система залпового вогню "Ураган";

міномет;

станція радіоелектронної боротьби;

чотири одиниці автобронетехніки.

Також було знищено передовий пункт управління мотострілецького полку та пункт управління БПЛА.

У Генштабі ЗСУ у Facebook повідомили, що за 14 жовтня ЗСУ знищили 880 російських військових та понад сто одиниць військової техніки. Тоді як від початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ втратили:

особового складу — близько 287 770 (+880) осіб;

танків — 4 948 (+8) од;

бойових броньованих машин — 9 362 (+25) од;

артилерійських систем — 6 866 (+33) од;

РСЗВ / MLRS – 813 (+2) од;

засоби ППО — 547 (+0) од;

літаків — 317 (+0) од;

гелікоптерів — 316 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 5 269 (+4);

крилаті ракети — 1 531 (+0);

кораблі /катери — 20 (+0) од;

підводні човни — 1 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн — 9 249 (+24) од;

спеціальна техніка — 976 (+5).

Нагадаємо, 15 жовтня бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Сил оборони України Олександр Тарнавський заявив, що бійці ОСУВ "Таврія" збили російський літак Су-25 у Донецькій області. Також військові знищили БМПТ "Термінатор" та важку вогнеметну систему залпового вогню "Солнцепек".

14 жовтня у СБУ повідомили, що центр спеціальних операцій "А" знищив 57 зразків військової техніки та озброєння ЗС РФ. Зокрема, для цього українські бійці використовували дрони-камікадзе.