Мобілізація хворого чоловіка до ЗСУ: як звільнитися зі служби

Військово-лікарська комісія визначає індивідуально тимчасову непридатність або обмежену придатність до військової служби. Її рішення можна оскаржити через суд або Центральну ВЛК.

Військовозобов'язані чоловіки можуть оскаржити рішення військово-лікарської комісії після її проходження. Про це повідомила юристка юридичної фірми Gracers Анастасія Цибулько в коментарі "РБК-Україна".

"ВЛК не має права визнавати придатним чоловіка, яких хворий на один із видів хвороб, визначених Наказом № 402 про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України", — сказала Анастасія Цибулько.

Вона зазначила, що ВЛК визначає індивідуально тимчасову непридатність або обмежену придатність.

Зі слів юристки, не варто зволікати, якщо військовозобов’язаний не згоден з висновками ВЛК щодо його стану здоров'я. Натомість зі слів Цибулько, варто підготувати документи, що будуть свідчити про необ’єктивність висновку комісії про стан здоров’я, — медичні довідки, копії документів з історією хвороб або висновки інших лікарів щодо наявності певних хвороб, які можуть вплинути на службу аби унеможливлять виконання службових обов’язків.

Як оскаржити рішення ВЛК

Висновки центральної військово-лікарської комісії можна оскаржити через суд, тоді як регіональних ВЛК — в Центральній ВЛК або в судовому порядку. Постанову комісію районного або міського рівня без суду можна оскаржити, звернувшись до ВЛК обласного рівня з метою перегляду цієї постанови. Переглядати чи скасовувати висновки підпорядкованих ВЛК можуть комісії відповідних регіонів. Тоді як Центральна ВЛК може переглянути постанови комісій будь-яких рівнів. У результаті розгляду звернення ВЛК може провести контрольний чи повторний медичний огляд.

Також рішення ВЛК може оскаржити в суді в порядку адміністративного судочинства через подачу позовної заяви відповідно до вимог Кодексу адміністративного судочинства України.

"У судовому порядку надається обмежений строк такого оскарження: якщо ви спочатку звертаєтесь у досудовому порядку, то на оскарження висновку комісії в суді у вас є три місяці з дня отримання рішення про розгляд заяви", — пояснила вона.

Юристка наголосила, що людина має шість місяців з дня винесення постанови ВЛК на оскарження рішення, якщо відразу звернеться до суду.

Що робити, якщо хворого чоловіка мобілізували до ЗСУ

Хворий чоловік, якого мобілізували до лав ЗСУ, а його стан здоров'я погіршився, має право на звільнення зі служби за станом здоров’я, що може підтвердити постанова ВЛК про непридатність до служби з виключенням з військового обліку, пояснила юристка. Також можна вимагати проведення нового медичного огляду, якщо хворого призвали до ЗСУ без врахування довідок про хворобу або без проведення огляду. Для цього потрібно:

подати рапорту командиру з обґрунтуванням наявних проблем зі здоров’ям;

отримати направлення на проходження ВЛК;

підготувати медичні документи, що підтверджують проблеми зі здоров’ям;

пройти комісію та отримати відповідний висновок.

Зокрема, ВЛК надсилає висновок у військову частину, яка приймає рішення про звільнення зі служби за станом здоров’я.

Нагадаємо, керівниця медичного напряму в ГО "Юридична сотня" Христина Ковцун розповіла, що відмова від проходження військово-лікарської комісії вважається адміністративним правопорушенням, за яке передбачено покарання. Також пізніше може відбутися ще один виклик на проходження комісії.

Раніше Фокус писав, що під час воєнного стану обмежено придатними до військової служби можуть визначити військовозобов'язаних, у яких діагностували певні захворювання. Їх можуть мобілізувати в разі нагальної потреби.