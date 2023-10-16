"У росіян є страх": у ГУР пояснили, чому РФ не оголошує загальну мобілізацію

За словами представника української розвідки Андрія Юсова, юридично законодавство і повноваження репресивних органів збільшуються таким чином, щоб у будь-який момент несподіване оголошення рішення про нову хвилю мобілізації не могло зустрітися з відчутним опором.

Мобілізація в РФ триває, і щомісяця тисячі громадян призиваються на військову службу для участі у війні з Україною. Разом з тим, російська влада уникає офіційного оголошення про загальну мобілізацію через страх. Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Готують до нових хвиль мобілізації. Юридично законодавство і повноваження репресивних органів збільшуються таким чином, щоб у будь-який момент несподіване оголошення рішення про нову хвилю мобілізації не могло зустрітися з відчутним опором", — сказав представник ГУР.

Він наголосив, що незалежно від того, як влада ставиться до громадського опору, у Кремлі існує побоювання перед ним, так само як і в самих росіян є страх перед мобілізацією.

"Бояться, що будуть забирати людей з вулиці. Так зараз чинять на окупованих територіях України. Зокрема, на Донбасі", — заявив Юсов.

Нагадаємо, що в ЦНС повідомили, що окупанти визначилися з мобілізаційним планом на ТОТ. Виконання мобілізаційного плану на тимчасово окупованих територіях контролює заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв. Окупанти хочуть призвати найбільше осіб до ЗС РФ із Донецької та Луганської областей і Криму.

30 серпня перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський розповів, що окупанти не змогли організувати масову мобілізацію на території регіону через тихий опір населення. За словами Соболевського, ворог боїться давати зброю херсонцям.