"Неймовірна сила духу": боєць розповів, у яких спецопераціях ГУР бере участь особисто Буданов

За словами командира спецпідрозділу "Артан" Олександра "Лютого", під час одного із завдань Кирило Буданов зміг переконати 19 росіян здатися в полон лише за допомогою особистої розмови і переговорів по рації.

Спецпризначенців із Головного управління розвідки часто направляють на місії, де вони змушені стикатися зі значною чисельною перевагою ворога. У деяких із цих операцій їхнім керівником є сам Кирило Буданов. Про це розповів командир групи ПЗРК спецпідрозділу "Артан" Олександр "Лютий" в інтерв'ю виданню "РБК-Україна".

"Під час одного із завдань штурмова група противника намагалася без вогневого ураження просто покинути зону дії, бо зрозуміла, що чинити опір уже не здатна. Тоді якраз із нами був присутній Кирило Олексійович", — розповів "Лютий".

Згідно з його словами, Кирило Буданов буквально, всього лише за допомогою особистої розмови і переговорів по рації, зміг переконати 19 росіян здатися в полон.

"Це неймовірна сила духу. Усі тоді відчули таке моральне піднесення, коли почули голос нашого начальника. Адже більшість тоді не здогадувалися, що разом із нами в нашому секторі перебуває начальник ГУР", — пригадав боєць.

Нагадаємо, 12 жовтня повідомлялося, що Кирило Буданов заявив, що можливість закінчити війну у 2023 році була, проте Україна вибилася з графіка з кількох причин. Очільник ГУР не став уточнювати деталі, адже більшість із пояснень "становлять державну таємницю" і "не для публічного обговорення".

У ГУР МОУ підтвердили висадку спецпризначенців батальйонів "Стугна" і "Братство" у складі спецпідрозділу "Тимура" в Криму, які вступили в бій із ворогом. Зазначили, що бійці завдали ЗС РФ вогневої поразки.