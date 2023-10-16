"Одразу туди поїду": Соловйова висміяли через обіцянки воювати на боці Ізраїлю (відео)

Під час інтерв'ю 2004 року пропагандист пообіцяв вступити до лав ізраїльської армії, якщо там почнеться війна. Окремо Соловйов запевняв, що також готовий воювати на боці РФ.

Топ-пропагандист Кремля Володимир Рудольфович Соловйов 2004 року заявив, що негайно вирушить до Ізраїлю, якщо в країні почнеться війна. Але днями у відповідь на нагадування він сказав, що зробити це йому заважає війна в Україні. І також згадав про ту обставину, що в його похилому віці в ЦАХАЛ уже не беруть. Пост опубліковано в Telegram-каналі "Солов'їний послід".

В інтерв'ю газеті "Москва-Гілель" він заявив: "Ось якщо в Ізраїлі почнеться війна, я відразу туди поїду, і їздив туди регулярно, коли там було дуже погано".

Публікація інтерв'ю Соловйова в тижневику "Москва-Гілель", 2004 рік

Водночас він обіцяв і воювати на боці РФ, "якщо, не дай Боже, щось станеться тут".

"Я російський громадянин, росіянин, але єврей", — заявляв він.

В ефірі своєї програми Соловйов прокоментував свої ж заяви, сказавши, що якби Росія не брала участі в так званій "СВО", то поїхав би до Ізраїлю, оскільки євреї з усього світу їдуть захищати свій народ після жахливої трагедії.

Він також додав, що ізраїльський дипломат і колишній посол РФ в Ізраїлі Аркадій Мільман у розмові з ним сказав: "Володя, ви не ображайтеся, але ви старий". У цьому віці <...> ізраїльській армії ви точно не потрібні".

Нагадаємо, що пропагандист Соловйов пообіцяв повісити нардепа Олексія Гончаренка.

Раніше повідомлялося, що рупор кремлівської пропаганди визначився з новою мішенню для ядерного удару. Населений пункт Роботине в Запорізькій області, на думку Соловйова, — ідеальна ціль для російських військ. Раніше він погрожував ядерною зброєю прикордонній території з Польщею та кільком західноєвропейським столицям.