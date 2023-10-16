Напруга як у Бахмуті: що відбувається біля Куп'янська та коли ЗСУ розгромлять армію РФ

Регулярні спроби штурмів свідчать про бажання ворога оточити Куп'янськ до настання морозів, попереджають українські прикордонники. Ймовірно, найближчим часом ворожа армія постарається створити в місті точку напруги за аналогією з Бахмутом або Авдіївкою, вказують військові аналітики.

Українські прикордонники побоюються, що російські окупанти можуть до зими готувати оточення Куп'янська Харківської області. За словами начальника прес-служби штурмової бригади Держприкордонслужби ДПСУ "Сталевий кордон", підполковника Івана Шевцова, ЗС РФ штурмують місто групами від 50 до 100 військових, але з кожних 100 лише 10-20 повертаються живими.

Штурми свідчать про бажання ворога прорватися в Куп'янськ до настання морозів: окупанти прагнуть вийти на рубіж, що проходить лівим берегом річки Оскіл, пояснив речник ДПСУ.

Шевцов підкреслив, що Куп'янськ і Куп'янськ-Вузловий — стратегічно важливими пункти з хорошими залізничними під'їздами. Це робить їх критично важливими для російської армії.

Начальник прес-служби Східного угруповання військ Ілля Євлаш у спілкуванні з Фокусом підтвердив намір противника акцентувати увагу на Куп'янському напрямку. ЗСУ відбили за минулу добу 15 атак у цьому районі.

"У ворога є цілі оточити Куп'янськ, але всі спроби безуспішні. Зараз ЗС РФ зустрічають активний опір Сил оборони. Ми маємо там потужний укріпрайон, який не дасть змоги ворогу це зробити [оточити місто]", — пояснив військовий.

Учора на зазначеному напрямку 25-та повітряно-десантна бригада ліквідувала російський вертоліт Мі-8. Там зосереджені сили, готові реагувати на всі виклики противника, додав речник Східного угруповання ЗСУ.

Наступ на Авдіївку та Куп'янськ: як ЗСУ тримають натиск ворога

Російська армія сконцентрувала біля Куп'янська угруповання в 100 000 осіб і понад 2 000 одиниць важкої техніки. Можливо, це потрібно для створення точки напруги в Куп'янську за аналогією з Бахмутом або Авдіївкою, вважає військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

"З плином часу потрібно спостерігати, скільки росіян сконцентрують у районі Куп'янська сил і засобів. Якщо це буде дуже велика кількість, ЗСУ змушені будуть підтягувати свої резерви. Навіть за наявності сучасної зброї, якщо ворог кількісно в 10 разів перевищує, буде важко його зупинити. Бажано дотримуватися приблизного паритету в живій силі й техніці", — пояснив він.

За оцінками експерта, росіяни практично вичерпали ресурси під Авдіївкою. Усередині РФ. у ворога немає достатніх запасів і потрібно буде перекидати війська з інших напрямків фронту, вважає Гетьман.

Про суттєве загострення ситуації на Лиманському та Куп'янському напрямках нещодавно говорив командувач Сухопутними військами ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський.

"Противник, після завданих йому втрат, через два місяці відновив сили і почав активні наступальні дії в районі Макіївки [Луганської області], а згодом і на Куп'янському напрямку. Тривають важкі бої... Противник веде щільний мінометний і артилерійський вогонь по наших позиціях", — писав він у Telegram 14 жовтня.

Російські мілітарі-блогери пишуть про "повний відхід" ЗСУ із Синьківки на північний схід від Куп'янська, але жодних підтверджень цьому поки немає. У зведенні Генштабу ЗСУ йдеться, що минулої доби окупанти 15 разів атакували українські позиції в районах сіл Синьківка та Іванівка на Куп'янському напрямку. Напади були відбиті українськими підрозділами.

Нагадаємо, російські воєнкори 6 жовтня називали маневри ЗС РФ на лінії Куп'янськ-Сватове-Кременна "масштабним" наступом. Окупанти нібито просувалися на північний схід від Куп'янська і біля Кислівки, але конкретні результати невідомі.

Фокус раніше писав про перекидання на північний напрямок 12-тисячної російської армії. Таких сил явно не вистачить для проведення великого наступу.