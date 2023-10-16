"Дощі допомагають Україні": жодної паузи в контрнаступі не буде, — військовий експерт

На думку військового експерта Романа Свитана, армії РФ потрібен перепочинок, щоб "перезарядитися", а потім вдарити з новою силою. Тому Україна не повинна цього допустити.

Полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан вважає, що Збройні сили України до кінця осені або взимку зможуть форсувати річку Дніпро і рушити в напрямку до Армянська в Криму. Це — сприятливий прогноз. Про це експерт сказав в інтерв'ю сайту "Обозреватель".

На його думку, сезонна зміна погоди більшою мірою вигідна Україні.

"Будинки і стіни допомагають, і дощі в тому числі", — підкреслив Світан.

На запитання журналістки, чи можна говорити зараз про якусь паузу з урахуванням масованої атаки на Авдіївку, військовий аналітик відповів: "Це не широкомасштабні наступальні дії на лінії фронту в 1200 кілометрів. Тут усього 10 кілометрів. Тому за цією ситуацією не можна судити про становище на всьому фронті".

За його словами, на всьому фронті у росіян великі проблеми. ЗС РФ зазнають втрат особового складу, настрої у росіян "занепадницькі".

"За півтора року вони зазнали дуже великих втрат... Насправді в окупаційних військах серйозна втома від ведення бойових дій... там розуміють безперспективність виконання бойових завдань. Їх реально треба міняти на свіжі частини. Якраз у Донецьк під Авдіївку завозять свіжі частини, зокрема з Донецька", — сказав Світан.

Експерт висловив думку, що армії РФ потрібна пауза, щоб "перезарядитися" і вдарити з новою силою, тому Україна не повинна цього допустити.

"Але ми не можемо їм цього дозволити, тому що пізніше буде велика проблема. Тому нам однозначно ніякої паузи, ніякого заморожування дій допускати не можна. Нам необхідно постійно наступати", — заявив Роман Світан.

Велике значення має логістика. На відміну від ЗС РФ, наші Сили оборони мають "коротке плече доставки військової техніки".

Він також упевнений, що на західному фронті погода не вплине на наступ ЗСУ.

"Вікно на західному фронті погода не закриває... Будемо користуватися погодними умовами. Ми воюємо десятий рік, для нас це десята зимова кампанія. Ми прекрасно знаємо свою поверхню, ми на своїй території", — підсумував Світан.

Нагадаємо, 13 жовтня повідомлялося, що Україна б'є по тилах ЗС РФ, щоб знищити логістику ворога. За словами журналістів, наразі ЗС РФ уже почали відмовлятися від створення та використання великих складів із боєприпасами. Замість цього, окупанти розподіляють їх по невеликих перевалочних пунктах.